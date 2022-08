Barbie Vélez atraviesa un complicado momento de salud

"Herpes y gripe sin poder tomar nada. Ah, pero con la mejor taza del mundo", escribió Barbie Vélez con una una foto en la que se la ve con el labio un poco hinchado y con una crema para curar la infección, mientras toma algo en su original taza de la serie The Office.

Tras contar que se convertirá en mamá por primera vez, Barbie Vélez contestó preguntas de sus seguidores y se confesó. En aquella oportunidad habló del embarazo y aclaró si está o no esperando mellizos, información que comenzó a circular luego de que lo aseguraran en un importante portal de noticias.

"Te auguraron mellizos y salió embarazo. Felicidades", le dijeron y ella explicó: "Quiero aclarar esto, porque hay gente que sigue pensando que son mellizos. No son mellizos, es una sola persona. Quiero decirlo porque muchas personas me están escribiendo 'felicitaciones por los mellizos'. Y no son mellizos".