Barassi recibió un regalo insólito que le recordó a San Juan

Ni bien observó hacia el interior, y descubrió qué era, no pudo ocultar su emoción: “Prepará música emotiva, es una de mis pasiones, realmente no tengo dudas en sentenciar esto: es el mejor regalo que me trajeron al programa, aplausos de entrada por favor”. Luego rompió el envoltorio y mostró que era una tapa de inodoro.

“Es antisonido, para que la Pipi pueda dormir la siesta”, bromeó uno de los concursantes, en referencia a la hija de Barassi, la pequeña Emilia. “No saben lo suave que es, que venga alguien por favor que lo quiero sentir”, solicitó, mientras se acercaba una de las productoras para que hiciera la prueba de manera simbólica. “Ah no, lo cómodo que es, y hasta me trajeron las tuercas para ponerlo, no chicos, de verdad es el mejor regalo que me hicieron en este programa”, reafirmó.

Lo cierto es que la familia de los “Davies”, tal como los presentó en el comienzo del ciclo, demostró que conoce a la perfección a Darío, porque tres meses atrás había revelado un detalle que se relaciona con el obsequio. En diciembre de 2020 el conductor había hecho una confesión insólita frente a la audiencia, cuando leyó una de las preguntas del ciclo, inspirada en la consigna “Si tuviese que elegir un lugar al que ir por última vez sería...”. Antes de que los participantes completen la respuesta con sus ocurrencias, el actor aclaró que iría a San Juan, su provincia natal.

“Sería en San Juan, pero en un lugar particular: el baño, porque la verdad qué cosa que me gusta. Abrís la ducha, vaporcito, cemento alisado, desnudo, cremas, toalla, pepinos, Dios, qué placer”, reconoció con su característico humor. En otra emisión los productores le trajeron un inodoro completo al estudio, y bromeó con la posibilidad de “estrenarlo” en cámara. “Pasa que sin la revista no puedo, y necesito bidet también, sino yo no lo puedo usar”, explicó entre risas.

Aquella vez también hubo opiniones enfrentadas en otra de las preguntas del programa sobre el mismo tema: por qué cosa que se caiga sin querer serían capaces de meter la mano en el inodoro. Después de algunas respuestas que no figuraban en la lista, reveló cuáles habían sido las opciones más populares entre los 100 argentinas que participaron de la encuesta: el celular, la billetera, los anteojos, las llaves, el reloj, o un anillo.