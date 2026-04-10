En el marco del Consejo de Seguridad Interior, el secretario de Estado de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, firmaron convenios de colaboración institucional. El encuentro permitió formalizar herramientas operativas que integran a las fuerzas provinciales en redes federales de investigación para combatir el narcotráfico, el tránsito aéreo irregular y la trata de personas.
San Juan y Nación firmaron acuerdos para combatir delitos complejos
El encuentro permitió formalizar herramientas operativas que integran a las fuerzas provinciales en redes federales de investigación para combatir el narcotráfico, el tránsito aéreo irregular y la trata de personas.