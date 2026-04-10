San Juan y Nación firmaron acuerdos para combatir delitos complejos

La provincia ratificó su compromiso en la lucha contra el tráfico de estupefacientes mediante un convenio marco que facilita el intercambio de información y asistencia técnica. Esta alianza permite que los laboratorios locales se integren a la Red Federal de Laboratorios Antidrogas y al Sistema de Alerta Temprana de nuevas sustancias.

Respecto a la seguridad del espacio aéreo, se establecieron mecanismos para detectar y neutralizar el Tránsito Aéreo Irregular (TAI) en territorio sanjuanino. La articulación incluye la designación de enlaces operativos y la creación de una línea de comunicación directa de 24 horas para reportar vuelos sospechosos.