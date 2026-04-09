Orrego celebró la reforma de la Ley de Glaciares y destacó el rol de San Juan

El respaldo del gobernador se da en un contexto donde la reforma fue impulsada con fuerte acompañamiento de provincias con potencial minero, que ven en la actualización de la ley una oportunidad para atraer inversiones bajo un marco más claro.

En esa línea, desde la Oficina del Presidente, encabezada por Javier Milei, se destacó especialmente el rol de Orrego en el proceso que derivó en la aprobación de la norma. En un comunicado oficial, el Gobierno nacional agradeció a legisladores y reconoció de manera particular a cinco mandatarios provinciales por su aporte al consenso.

“El Presidente agradece a los diputados y senadores que acompañaron esta reforma, y expresa un especial reconocimiento a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil, Carlos Sadir, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo”, señala el texto difundido por la Presidencia.

De este modo, el Gobierno nacional y la administración sanjuanina coinciden en resaltar la importancia de la reforma como un punto de inflexión que busca equilibrar la protección ambiental con el desarrollo económico, en un escenario donde la minería vuelve a ocupar un lugar estratégico en la agenda productiva del país.