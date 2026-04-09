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Orrego celebró la reforma de la Ley de Glaciares y destacó el rol de San Juan

A través de su cuenta en X, el mandatario remarcó que la reforma representa “un paso importante hacia reglas más claras" y sostuvo que la provincia es protagonista de “esta segunda gran era minera”.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, celebró la aprobación de la modificación de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados y destacó el impacto que tendrá para el desarrollo productivo de la provincia, al tiempo que posicionó a San Juan como un actor central en una nueva etapa de crecimiento minero en el país.

A través de su cuenta en X, el mandatario remarcó que la reforma representa “un paso importante hacia reglas más claras, con base científica”, y aseguró que la nueva normativa permitirá cuidar el agua y garantizar la protección de los glaciares, sin frenar el desarrollo económico. En ese sentido, sostuvo que tanto Argentina como San Juan “necesitan previsibilidad para crecer, generar trabajo y decidir sobre sus recursos”.

Orrego fue más allá al señalar que la provincia se perfila como protagonista de “esta segunda gran era minera”, en referencia al impulso que busca darle el Gobierno nacional al sector. “Seguimos avanzando con responsabilidad: cuidando lo nuestro y construyendo el San Juan que viene”, expresó.

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El respaldo del gobernador se da en un contexto donde la reforma fue impulsada con fuerte acompañamiento de provincias con potencial minero, que ven en la actualización de la ley una oportunidad para atraer inversiones bajo un marco más claro.

En esa línea, desde la Oficina del Presidente, encabezada por Javier Milei, se destacó especialmente el rol de Orrego en el proceso que derivó en la aprobación de la norma. En un comunicado oficial, el Gobierno nacional agradeció a legisladores y reconoció de manera particular a cinco mandatarios provinciales por su aporte al consenso.

“El Presidente agradece a los diputados y senadores que acompañaron esta reforma, y expresa un especial reconocimiento a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil, Carlos Sadir, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo”, señala el texto difundido por la Presidencia.

De este modo, el Gobierno nacional y la administración sanjuanina coinciden en resaltar la importancia de la reforma como un punto de inflexión que busca equilibrar la protección ambiental con el desarrollo económico, en un escenario donde la minería vuelve a ocupar un lugar estratégico en la agenda productiva del país.

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