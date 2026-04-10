Cayó por guardar y subir material de abuso infantil en cuentas de Google Drive

Durante la audiencia, el juez Manuel Sanz homologó el acuerdo, declaró culpable a Florez y dispuso una pena de ejecución condicional, además del pago de costas judiciales. Como parte de las reglas de conducta por dos años, deberá fijar domicilio, someterse al control del Patronato, evitar el consumo excesivo de alcohol y estupefacientes, y acreditar tratamiento psicológico en el Hospital Giordano.

También se ordenó la sanitización del dispositivo utilizado en el hecho.

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Antecedente reciente

El caso se da en un contexto reciente donde la misma unidad fiscal investiga hechos similares. Días atrás, en Chimbas, otro albañil fue detenido tras ser acusado de compartir a través de WhatsApp dos videos con contenido de abuso infantil.

En esa causa, que lleva adelante la misma UFI, el imputado —identificado como Edgar Ariel Caballero— fue señalado no solo por la tenencia sino también por la distribución del material, lo que agrava su situación procesal. La investigación se inició a partir de un reporte proveniente de la Ciudad de Buenos Aires que detectó la circulación de esos archivos desde una cuenta vinculada a San Juan.

Ambos casos, aunque con diferencias en la conducta investigada, exponen un patrón que la Justicia local sigue de cerca: el uso de plataformas digitales y dispositivos personales para almacenar o difundir este tipo de contenido ilícito.