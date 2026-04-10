"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > UPCN

UPCN juega la final en casa y va por el título de Liga

UPCN San Juan Vóley afrontará este sábado el tercer partido de la serie final de la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26.

UPCN San Juan Vóley afrontará este sábado el tercer partido de la serie final de la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26, cuando reciba a Ciudad Vóley desde las 20 en su estadio. El equipo sanjuanino lidera la serie 2-0, luego de sus victorias como visitante, y buscará cerrar la definición para alcanzar su décima Liga Argentina.

El encuentro se disputará en el estadio de UPCN, con entrada libre y gratuita, en una convocatoria abierta para acompañar esta instancia decisiva.

Durante la semana, el plantel trabajó en aspectos técnicos y tácticos clave, con el objetivo puesto en sostener los niveles de juego frente a un rival exigente.

Te puede interesar...

Se espera un buen marco de público en el estadio ubicado en General Acha 2550 Sur, con apertura de puertas desde las 18.

A su vez, el partido será televisado por Fox Sports y podrá seguirse también por el canal de ACLAV en YouTube.

Temas

Te puede interesar