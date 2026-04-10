UPCN San Juan Vóley afrontará este sábado el tercer partido de la serie final de la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26, cuando reciba a Ciudad Vóley desde las 20 en su estadio. El equipo sanjuanino lidera la serie 2-0, luego de sus victorias como visitante, y buscará cerrar la definición para alcanzar su décima Liga Argentina.
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UPCN juega la final en casa y va por el título de Liga
UPCN San Juan Vóley afrontará este sábado el tercer partido de la serie final de la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26.