Por primera vez en San Juan habrá una mesa electoral de Perú

Desde la Comunidad Peruana de San Juan destacaron la importancia de esta instancia democrática, que permite fortalecer la participación ciudadana y sostener el vínculo de los residentes con su país de origen.

Se recuerda a los votantes que deberán presentarse con su Documento Nacional de Identidad (DNI), el cual será válido incluso si se encuentra vencido.

Para más información, los interesados pueden comunicarse a través de los canales oficiales de la comunidad peruana en San Juan:

Teléfono: 2645058357

Correo electrónico: [email protected]

Asimismo, pueden visitar la página del Ministerio de Relaciones Exteriores creada especialmente para las Elecciones Generales 2026: https://www.gob.pe/tuvotocruzafronteras