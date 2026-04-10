El Ministerio de Gobierno colabora en la organización de las Elecciones Generales de la República del Perú, en la que elegirán presidente, que se desarrollarán el próximo domingo 12 de abril en la provincia de San Juan. La convocatoria electoral es organizada por el Consulado General del Perú en Mendoza y está destinada a ciudadanos peruanos residentes en el exterior.
Por primera vez en San Juan habrá una mesa electoral de Perú
Los ciudadanos de Perú residentes en San Juan podrán votar este domingo en el Auditorio Eloy Próspero Camus del Centro Cívico.