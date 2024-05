Así fueron los últimos días de Emilia Mernes antes de ser internada

Según trascendió en las últimas horas, Mernes estaría bajo la modalidad de internación ambulatoria mientras le realizan diversos estudios clínicos para determinar los pasos a seguir.

Así las cosas, vale entonces repasar que el pasado viernes 3 de mayo, minutos antes de que debiera comenzar el espectáculo, Emilia Mernes salió a escena y con la voz quebrada le habló a sus fans. “No voy a poder hacer el show de hoy, me siento muy mal, les quiero pedir perdón de corazón, realmente no puedo. Intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen pero realmente me siento muy mal”, dijo la novia de Duki.

En tanto, los últimos posteos de Emilia en sus redes son de hace tres días con el anuncio de su tour mexicano durante el mes de agosto. Al tiempo que siete días atrás, compartió una serie de postales bajo el título "Mi vida últimamente", donde se la ve junto a Duki, en su vida diaria así como también le dedicó algunas instantáneas a su perrita Roma.

Internaron a Emilia Mernes: qué dice el comunicado oficial

El pasado viernes Emilia Mernes tuvo que suspender su séptimo show en el Movistar Arena por problemas de salud. El mismo fue reprogramado para el martes 7 de mayo pero esta fecha tampoco podrá ser llevada a cabo dado que la cantante fue internada.

La noticia fue anunciada en las redes de la artista a través de un comunicado oficial donde también se dieron detalles de su salud. “El concierto de Emilia del 7 de mayo será nuevamente reprogramado debido a que continúa bajo observación médica”, avisó.

De esta forma, el evento se pasó para el próximo domingo 26 de mayo y aclararon: "Los tickets con fecha 3 de mayo son válidos para la nueva función del 26 de mayo. Se informará a través de redes sociales como siguen sus conciertos inmediatos".

Finalmente, con respecto a la salud de Emilia, el comunicado expresó: "Emilia fue nuevamente internada para someterse a estudios clínicos, impidiendo su participación en el show programado para el día martes 7".