Así fue el regreso de Lourdes Fernández a los escenarios

La reacción de Lourdes de Bandana cuando Fabiana Cantilo le preguntó si su exnovio le pegaba

Tras confirmarse que Leandro García Gómez continuará detenido, Lourdes Fernández se animó a un vivo de Instagram con Fabiana Cantilo, donde habló de su situación actual. Tras reconocer que se encontraba separada desde hace un tiempo, quedó en shock al escuchar una pregunta clave de su colega: “¿Te pegaba el señor?“.

Impactada, la Bandana sostuvo que el hombre no le levantó la mano. “Lo juro por Dios, por mis cuerdas vocales. Por eso realmente estoy muy triste de que hoy le hayan negado la excarcelación”, manifestó. Además, indicó que había ido a verlo por el cumpleaños y que como se enfermó de angina pasó dos días dormida con fiebre en el departamento de la calle Ravignani, en Palermo.

En 2022, Lourdes había denunciado a García Gómez por violencia de género. Con un sentido posteo en el que se mostró con moretones en la cara, disparó: “Me filmó sin que supiera, me sacaba fotos desnuda y sin mi consentimiento o porque me emborrachaba. Me ponía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas. El amor no duele”.