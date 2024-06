Aseguran que un jugador de la Selección Argentina engañó a su pareja con una famosa

La que quizás pueda levantar una copa y sonreír no porque haya "ganado" o recuperado algo sino porque puede sentir que su enemiga está probando ahora "de su propia medicina" no es otra que Camila Mayan, más conocida como Cami Mayan, quien fue novia del jugador de la Selección Argentina Alexis Mac Allister hasta unos días después de que el volante se consagrara campeón mundial con la Scaloneta en la Copa que se jugó en Qatar. A la semana de volver de tierras asiáticas y en medio de la celebración por "la tercera estrella", el futbolista la dejó.

Pero eso no fue todo. Y no, porque no la dejó por alguien así nomás, por una chica anónima o que no conocía. La dejó por Ailén Cova, que era la mejor amiga de los dos. Así como leen: la persona que le escuchaba todos los secretos de su noviazgo fue tejiendo todo un entramado "por atrás" y finalmente se quedó con el corazón del Colo, con quien vive ahora en Liverpool, la ciudad donde juega.