Aníbal Lotocki ya acumula ¡100 denuncias en su contra!

"Las fuentes judiciales que pudimos consultar estiman que es la denuncia número 100 contra Aníbal Lotocki, mirá el número que estamos dando", comentó Martín Candalaft.

Y remarcó: "Hay muchas denuncias contra él que no se hacen mediáticas, por eso no las conocemos. 100 denuncias, una condena, que en algún momento estará firme pero por ahora no".

"¿De qué se trata esta nueva denuncia? Esta denuncia tiene que ver con la casa de Vicente López, porque lo acusan de haber operado en la provincia de Buenos Aires, esto es del año 2018", continuó el periodista.

Y reveló sobre esta nueva denuncia: "Aníbal Lotocki nunca tuvo matrícula para operar en la provincia de Buenos Aires. Acá se presenta un hombre que efectivamente dice que él fue operado en la provincia de Buenos Aires por Aníbal Lotocki, tiene pruebas".

"Esta denuncia es porque opera en un lugar donde no debía operar y además, porque realizó una operación sin ser cirujano. Aníbal Lotocki se recibe como médico, con orientación en cirugía, que no es lo mismo que ser médico cirujano... Con eso solo, desde que se recibió hasta ahora, operaba Aníbal Lotocki, lo cual es sumamente grave", detalló Martín Candalaft.

Y aseguró que "este hombre se suma a esta denuncia colectiva, que en total, insistimos, llega a las 100 denuncias en su contra. No todas en el mismo juzgado, sino que en distintos juzgados de la Ciudad de Buenos Aires".

"En la Justicia ya se está hablando de empezar a englobar todas esas denuncias que tiene Aníbal Lotocki en un mismo juez y un mismo fiscal, que las investiguen de manera integral, porque entienden que no se trata de casos aislados, sino que se trata de una asociación ilícita", confirmó el periodista.