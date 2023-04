Ángel De Brito reflotó los rumores de romance entre Rodrigo De Paul y la China Suárez

Dada la magnitud del cruce entre Wanda y la China, el presunto affaire entre la actriz y el futbolista quedó 'encajonado'. Sin embargo, debido a lo trascendido recientemente sobre una posible ruptura entre De Paul y la Triple T, un seguidor le consultó a Ángel De Brito sobre esta cuestión a través de Instagram y los rumores de romance entre el mediocampista y la China volvieron a salir a flote.

En la red social de las fotos, el reconocido periodista respondió sin vueltas: "Cuando fue el Wandagate, ella filtró la existencia de esos chats. De Paul dice que no la conoce en persona y que nunca tuvo nada con la China", explicó, tirando por la borda el aparente roce entre ambos.

Qué pasa entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Durante esta semana, Yanina Latorre se encargó de referirse al tema que tiene inquietos a los fans de la artista y a los seguidores del futbolista. ¿Hay crisis? De acuerdo a lo aportado por la panelista de LAM, la Triple T y el mediocampista de la Selección argentina no se encuentran distanciados, aunque sí tienen algunos inconvenientes debido a las agendas apretadas que ambos tienen y que, por momentos, no logran entrelazar.

Los rumores de una posible ruptura entre ambos comenzaron a raíz del siguiente comentario que la artista hizo en uno de sus shows: "Que fea es esa sensación cuando te rompen el corazón. Pero es más feo cuando te lo rompen y vos, estando en esa relación, ya sabías que iba a terminar así, pero no podías salir de ahí". En esa oportunidad, muchos interpretaron que se refería a su actual pareja, mientras que otros entendieron que hablaba de su pasado, teniendo este mensaje una posible vinculación con Sebastián Yatra.

Finalmente, Yanina Latorre develó el misterio: "No están separados. el problema es que él vive en España y ella vive viajando por el mundo. Hace un mes que no están juntos, porque él está jugando y ella viajando. Como no han mandado o publicado fotos por Instagram y ya hablan de crisis. Una relación no se muestra por Instagram", sostuvo para acabar con las dudas de los seguidores de ambos.