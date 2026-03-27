"
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Ángel de Brito

Ángel de Brito anunció quién será la conductora de Popstars

Ángel de Brito reveló el nombre de la elegida para la conducción en el regreso de Popstars. Pilar Smith, una de las angelitas, criticó a la elegida.

Ángel de Brito sorprendió al revelar quién sería la figura elegida para ponerse al frente de la nueva temporada de Popstars (Telefe), el reality musical que prepara su regreso a la Argentina después de 25 años. La primicia la dio en LAM (América TV), donde generó el enojo inmediato de Pilar Smith.

Aunque en la danza de nombres habían sonado figuras fuertes como Nico Occhiato e Ian Lucas, el conductor del ciclo de espectáculos se despegó de esas versiones que venían circulando y sorprendió en el tradicional enigmático al señalar a Julieta Poggio como la elegida para la conducción. "Es el otro nombre que le gusta a Gustavo Yankelevich", dijo De Brito.

Te puede interesar...

Embed

Sin embargo, lo que en un principio parecía un simple anuncio televisivo terminó escalando en vivo. La revelación de generó una reacción inmediata de Pilar, quien no dudó en expresar su desacuerdo y dejó un descargo cargado de críticas sobre por qué considera que no sería la opción más adecuada para ponerse al frente del ciclo.

"Va a tener que hacer un tema con la voz. Tiene que ir al foniatra. Es divina, me encanta. Vi Popstars y siempre van relatando para hablar de cada participante", lanzó sus motivos Pilar.

Sin embargo, no todos coincidieron con la postura de la ex Telefe. Varios de sus compañeros salieron a marcar una mirada diferente y se mostraron abiertos a la posibilidad de ver a la joven al frente del formato, apostando a una renovación en la pantalla televisiva.

Temas

Te puede interesar