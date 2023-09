Ángel de Brito aniquiló a Camila Homs: "Me aburrí"

En cuanto al desembarco de Marcelo Tinelli en la pantalla de América TV, de Brito aseguró que es una alegría enorme que completa una noche de lujo en el canal del cubo. Asimismo, remarcó que "es histórico para todos: para Marcelo venir a América porque es la primera vez que está acá; y para América recibir una figura de la talla de Marcelo, el número uno de la tele".

Claro que a la hora de referirse a los primeros puntajes puestos a las parejas debutantes de Noelia Pompa y Camila Homs, el periodista apeló a su honestidad brutal para calificarlas de haber sido "un desastre". Pero puntualizó en la performance que ofreció la ex de Rodrigo de Paul en su debut en la pista de baile: " La verdad, esperaba más de Camila. Noelia me sorprendió para mal porque es una bomba, pero el equipo estaba medio medio".

Y arremetió: "En un momento sentí que estaba en el Bailando 2008, entonces me dio como que estaba en blanco y negro todo y me aburrí un poco con las parejas de hoy. Pero el Bailando es dinámico. Por ahí vienen parejas que no das dos pesos y la rompen, así que esperemos", lanzó fiel a su estilo directo y sincero.

En tanto, sobre cuánto futuro le ve a Homs en el programa de Tinelli, el picante jurado remarcó que "se puede quedar mucho tiempo", al tiempo que advirtió que estará "exigente con todos, por lo menos en los primeros ritmos hasta que vea que crecen". Y en referencia a sus compañeros de jurado, De Brito aseguró: "Yo tengo un poco el efecto contagio. Empiezo bajito y todos, para no ser menos, van poniendo bajito. Sino empiezan 7, 8, súper 10, 90, 300, ya no saben qué poner".

Por último, sobre los comentarios de las redes sociales hablando del accionar del jurado televisivo para imponer miedo y respeto por parte de los participantes, el también conductor de LAM dejó claro que hay dos que no le importan en lo más mínimo: "los comentarios en las redes sociales, y mucho menos los bailarines. Vienen a un concurso, por lo que tienen que recibir las notas y chau... no es difícil".