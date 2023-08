Afirman que Guillermina Valdes y Joaquín Furriel estarían en pareja

Desde un primer momento, la panelista indicó que la involucraba era Guillermina Valdes, pero el nombre del hombre que completaba la información era una incógnita. Entre las pistas sobre él, Latorre indicó que es un actor de alto nivel, alejado de lo mediático, pero que tuvo reconocidos romances con colegas. También aseguró que se lo involucró con una periodista, con quien habría cortado la relación justo cuando se difundió la noticia.

Luego de diversas pistas y ante las especulaciones de las panelistas, la actual conductora del ciclo indicó que el actor que había comenzado un romance con Guillermina Valdes es Joaquín Furriel. “El sábado a la tarde, ella salió del departamento de él, la vieron y me avisaron. La dirección de él no es lejos de donde vive ella”, aseguró Latorre, para indicar la veracidad de la información que acababa de brindar.

Además, señaló que cuando se enteró del romance, tomó cartas en el asunto para obtener pruebas fotográficas: “Yo mandé a hacer guardia, pero parece que justo hoy no se encontraron”. Asimismo, aseguró que estos momentos que tendrían a solas serían frecuentes, aunque aún desean mantenerlo en privado. “A él no le gusta lo mediático, debe estar incómodo en este momento”, afirmó sobre Furriel, que en diversas ocasiones prefirió no hablar sobre su vida privada.

Por el momento, los involucrados no hicieron declaraciones al respecto. Sin embargo, de acuerdo a la actitud de ambos sobre sus últimas relaciones, se espera que mantengan el silencio y no se refieran al tema.

Cabe destacar que recientemente, fue el propio Santiago Maratea quien, a más de siete meses de que se lo vinculara con la modelo, terminó por confirmar que ese vínculo amoroso existió. “Yo generalmente no expongo nada de mi vida privada y cuando pasó eso. No lo se manejar”, dijo el influencer al ser invitado a Cosa de Locos, la obra de teatro de Enzo Aguilar, donde el protagonista lo entrevistó y le preguntó si iba a seguir negando el romance y él afirmó que no.

De esta forma, las frecuentes negativas de Guillermina Valdes luego de que se difundieran las imágenes de ambos cenando en una hamburguesería en el Día de San Valentín, fueron desmentidas por Maratea, que dejó en evidencia, una vez más, que negar un romance no siempre es signo de credibilidad, sobre todo en los casos que involucran a personas públicas.