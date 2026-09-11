La batalla de Tini Stoessel con su padre Alejandro sigue sumando capítulos. Hasta el momento, la joven siguió cumpliendo a rajatabla con los conciertos que tenía pautados en México, pero hubo una noticia de último minuto que la enfureció y puso en peligro los conciertos de los Estados Unidos.
Sigue el escándalo con Tini: el socio del padre habría tomado una medida que molestó
Gustavo Méndez contó en La Mañana con Moria que Aquiles Sojo, socio comercial del padre de Tini y dueño del 50% de los derechos de Futtura, le habría hecho una jugada letal a la cantante.