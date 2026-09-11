Sigue el escándalo con Tini: el socio del padre habría tomado una medida que molestó

Gustavo Méndez contó en La Mañana con Moria que Aquiles Sojo, socio comercial del padre de Tini y dueño del 50% de los derechos de Futtura, le habría hecho una jugada letal a la cantante. "El miércoles le comunicaron que parte de su staff no va a viajar al show de Estados Unidos porque Aquiles no le gestionó la visa de trabajo a algunos bailarines", detalló.

"Aquiles no le gestionó la visa de trabajo a 6 de los 12 bailarines que acompañan a Tini en sus shows y por eso no podrán viajar a Estados Unidos", detalló Méndez. Al parecer, de los 12 profesionales que la cantante tiene en escena, 6 no contarían con la documentación necesaria para acompañarla en el concierto pautado para el 18 de octubre en el Kaseya Center de Miami. "Le quieren sacar a la mitad del equipo y eso a Tini le dio mucha bronca", remarcó Méndez.