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Sigue el escándalo con Tini: el socio del padre habría tomado una medida que molestó

Gustavo Méndez contó en La Mañana con Moria que Aquiles Sojo, socio comercial del padre de Tini y dueño del 50% de los derechos de Futtura, le habría hecho una jugada letal a la cantante.

La batalla de Tini Stoessel con su padre Alejandro sigue sumando capítulos. Hasta el momento, la joven siguió cumpliendo a rajatabla con los conciertos que tenía pautados en México, pero hubo una noticia de último minuto que la enfureció y puso en peligro los conciertos de los Estados Unidos.

Gustavo Méndez contó en La Mañana con Moria que Aquiles Sojo, socio comercial del padre de Tini y dueño del 50% de los derechos de Futtura, le habría hecho una jugada letal a la cantante. "El miércoles le comunicaron que parte de su staff no va a viajar al show de Estados Unidos porque Aquiles no le gestionó la visa de trabajo a algunos bailarines", detalló.

"Aquiles no le gestionó la visa de trabajo a 6 de los 12 bailarines que acompañan a Tini en sus shows y por eso no podrán viajar a Estados Unidos", detalló Méndez. Al parecer, de los 12 profesionales que la cantante tiene en escena, 6 no contarían con la documentación necesaria para acompañarla en el concierto pautado para el 18 de octubre en el Kaseya Center de Miami. "Le quieren sacar a la mitad del equipo y eso a Tini le dio mucha bronca", remarcó Méndez.

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Según pudo saber el periodista, habría existido una propuesta de contratar profesionales en Estados Unidos, pero eso no la convence. "Tini es muy unida a su grupo. Además, los nuevos bailarines no tienen el ensayo previo que ella considera necesario".

Lo cierto es que ahora empezó a especularse con la posibilidad de que el show sea cancelado a menos que se pueda regularizar la situación a tiempo.

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