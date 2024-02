A una participante de Gran Hermano le dieron "ganas" de irse

En este caso, la afectada es Lucía Maidana, que está pensando en abandonar la casa. Sucede que en las últimas horas se escuchó: “Zoe, alejate de Sabrina y Lucía”. Joel fue uno de los que lo escuchó y comenzó a divulgarlo, para que luego Lucía hablara en profundidad con Rosina Beltrán, una de la más cercana a ella.

Más allá de que Zoe le restó importancia, y le dijo que es normal que la gente vaya a gritar, ella no se quedó bien. “Recién me agarraron como ganas de irme. No quiero pelear con nadie. No quiero que empiecen a entrar en esas con el grito ese, que te empiecen a gritar cosas feas o que digan cosas feas de mí”, le comentó a Rosina.