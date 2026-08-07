Prevención Salud impulsa jornadas de donación de sangre para promover una cultura voluntaria y habitual

Donar sangre: una acción simple que puede salvar vidas

La necesidad de contar con sangre segura es permanente para intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, trasplantes, partos, accidentes y diversas enfermedades, por lo que resulta fundamental mantener un flujo constante de donantes voluntarios.

La donación de sangre es un acto sencillo, rápido, seguro y prácticamente indoloro que puede salvar vidas. Como la sangre no puede fabricarse ni reemplazarse por ningún producto, la única forma de obtenerla es a través de la donación voluntaria. Además, de una única unidad de sangre pueden obtenerse glóbulos rojos, plaquetas y plasma, componentes que pueden ser utilizados para el tratamiento de distintos pacientes, según sus necesidades clínicas.

En Argentina, solo el 1,5 % de la población dona sangre cada año. De ese total, entre el 55 % y el 57 % corresponde a donaciones por reposición, realizadas cuando un familiar o un amigo necesita una transfusión, mientras que apenas entre el 43 % y el 45 % son donaciones voluntarias y habituales. Sin embargo, se estima que sería necesario alcanzar una tasa cercana al 10 % de la población para cubrir la demanda del sistema de salud. En este sentido, el Ministerio de Salud de la Nación impulsa un modelo basado en la donación voluntaria y regular, que permita garantizar la disponibilidad de sangre durante todo el año, sin depender de situaciones de urgencia.

En Argentina, para la donación se requiere:

• Tener entre 16 y 65 años.

• Un peso mayor a 50 kg.

• Gozar de un buen estado de salud general.

• Presentar DNI.

En todos los casos, un profesional de la salud realiza una entrevista confidencial y una evaluación previa para determinar si la persona reúne las condiciones necesarias para donar de manera segura, tanto para ella como para quien recibirá la transfusión.

Promover la donación voluntaria y habitual es fundamental para contar con bancos de sangre suficientes y responder de manera oportuna a las necesidades del sistema de salud. A través de su programa preventivo “Sumá chances de vida”, Prevención Salud trabaja para fomentar este compromiso colectivo y seguir generando conciencia sobre la importancia de donar de forma regular.

Sobre Prevención Salud

Prevención Salud es la empresa de medicina prepaga de SANCOR SEGUROS. Con más de una década de trayectoria y presencia en todo el país, se destaca por su espíritu innovador, su vocación de servicio y su compromiso con la salud integral de sus afiliados, apoyándose en una amplia red de prestadores y tecnología de última generación.

Acerca de Grupo Sancor Seguros

Nacida en el interior de Argentina y signada por valores cooperativos, SANCOR SEGUROS dio origen al Grupo Sancor Seguros, N° 1 del mercado asegurador argentino con más del 12% de participación que brinda protección a más de 9 millones de asegurados. Actualmente sigue expandiéndose tanto en Argentina, donde cuenta con oficinas propias en todo el territorio, como en América Latina, con presencia directa en Uruguay, Paraguay y Brasil. Se ha expandido en el rubro asegurador con la creación de Prevención ART (líder del mercado de Riesgos del Trabajo) y de Prevención Retiro (seguros de retiro), como así también hacia la industria de la medicina prepaga, con Prevención Salud, el negocio bancario, con Banco del Sol y el inmobiliario, con Sancor Seguros Real Estate. A través de su Fundación Grupo Sancor Seguros, busca generar aportes a la sociedad especialmente sobre cooperativismo y seguridad vial. Y en los últimos años ha desarrollado firmas que crean valor económico y social: CITES, un fondo de venture capital en deeptech y la primera incubadora tecnológica de management privado de América Latina; Sancor Seguros Impulsa, incubadora que busca estimular la generación de proyectos productivos con visión de triple impacto; y Sancor Seguros Ventures, fondo de venture capital corporativo que invierte en startups en los sectores de insurtech, fintech y healthtech; entre otras.