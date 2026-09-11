Voge llega con una nueva propuesta de motos premium y abre en San Juan

La propuesta apunta a que quien compre una Voge pueda encontrar también el acompañamiento posterior. El nuevo concesionario tendrá exhibida la gama de la marca, con modelos Adventure, ON-OFF, Naked y Scooter, además de un servicio técnico oficial equipado con repuestos originales y personal especializado.

La idea es ofrecer una experiencia integral que comience antes de la compra y continúe durante la vida útil de la moto, incluyendo mantenimiento y asistencia técnica.

Desde Grupo Lorenzo remarcaron que la llegada a la provincia forma parte de su estrategia de expansión regional y resumieron el concepto de esta nueva etapa bajo una frase que también aparece como protagonista en la campaña de lanzamiento: “La leyenda también se escribe en San Juan”.

Una apertura que va más allá de las motos

La presentación del nuevo espacio tendrá además un atractivo especial para los fanáticos de las dos ruedas.

Durante los días 23 y 24 de septiembre se podrá visitar en las instalaciones la muestra “Anatomía de 100.000 km”, una propuesta que combina fotografía, objetos reales y una experiencia interactiva alrededor del viaje que realizó el motociclista argentino Ricardo “Yago” Lorenz.

A bordo de una Voge 300 Rally, Lorenz recorrió 100.000 kilómetros por América Latina durante dos años. La muestra contará con fotografías de aquella travesía, objetos utilizados durante el recorrido y una audioguía narrada por el propio protagonista. Además, ambos días, entre las 19 y las 20, estará presente para contar en primera persona distintos momentos de la experiencia.

Así, la llegada de Voge busca darle a la apertura un perfil que combine la propuesta comercial con una experiencia ligada directamente a la cultura de viajar en moto.

La apertura también se enmarca en el crecimiento de Grupo Lorenzo, empresa que cuenta con casi 30 años de trayectoria y una operación que incluye vehículos, motos, servicios de posventa y distintas soluciones de movilidad.

Actualmente, según la información de la compañía, el grupo cuenta con 22 sucursales integradas, más de 600 colaboradores y tres centros logísticos, además de una amplia cartera de concesionarias y servicios.

En San Juan, el nuevo concesionario busca convertirse en un punto de referencia para quienes ya son usuarios de la marca y para quienes están buscando ingresar al segmento de motos premium, con la posibilidad de tener venta y servicio técnico oficial en un mismo lugar.

La cita será el viernes 18 de septiembre a las 19:30, en Rawson Norte 17 y Avenida Libertador San Martín, para darle el puntapié oficial a una nueva etapa de Voge en la provincia.