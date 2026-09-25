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Bureau Veritas abrió un laboratorio de preparación de muestras geológicas

Bureau Veritas desembarcó en San Juan con la inauguración de un nuevo laboratorio de preparación de muestras geológicas, ubicado en el Parque Industrial de Chimbas

Bureau Veritas desembarcó en San Juan con la inauguración de un nuevo laboratorio de preparación de muestras geológicas, ubicado en el Parque Industrial de Chimbas. La apertura representa la incorporación de nuevos servicios vinculados al análisis y procesamiento de muestras en la provincia.

Del acto participaron Carlos Guzmán, vicepresidente de Bureau Veritas para Sudamérica; Daniela Rodríguez, intendenta de Chimbas; y Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan.

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Durante la inauguración, Guzmán destacó el trabajo que se llevará adelante en el nuevo espacio y señaló que el laboratorio permitirá avanzar en la preparación y realización de análisis químicos de muestras geológicas.

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Desde la empresa remarcaron que la instalación en San Juan permitirá brindar servicios especializados de manera local, acompañando a sus clientes durante las distintas etapas de sus proyectos.

Por su parte, la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, calificó la inauguración como “un gran logro para la provincia” y destacó la importancia de la instalación de nuevas empresas y servicios en el Parque Industrial.

En la misma línea, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, resaltó la posibilidad de desarrollar en San Juan procesos que anteriormente debían realizarse fuera de la provincia. “Son procesos que no estaban y que hoy se pueden hacer en San Juan, es significativo para la provincia”, señaló.

Servicios para proyectos industriales

Bureau Veritas ofrece servicios de acompañamiento a sus clientes durante todo el ciclo de vida de un proyecto, con soluciones de valor agregado para distintas industrias. Entre sus áreas de trabajo se encuentran las instalaciones químicas y petroquímicas, además de servicios vinculados al análisis y control de materiales y muestras.

La llegada de la compañía y la puesta en funcionamiento del laboratorio en Chimbas amplían la oferta de servicios especializados disponibles en San Juan y suman capacidad para realizar análisis vinculados a la actividad productiva y minera dentro de la provincia.

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