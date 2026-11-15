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Emitieron una alerta amarilla por tormentas para cinco departamentos

Las zonas alcanzadas por el aviso son Angaco, Caucete, San Martín, 25 de Mayo y Valle Fértil.

La Dirección de Protección Civil informó que para la noche de este lunes 16 de noviembre se espera la ocurrencia de tormentas bajo alerta amarilla en distintos sectores de la provincia. Las zonas alcanzadas por el aviso son Angaco, Caucete, San Martín, 25 de Mayo y Valle Fértil.

Según el informe oficial, el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas de intensidad fuerte, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 milímetros, aunque estos registros podrían ser superados de manera localizada.

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Recomendaciones ante la llegada de las tormentas

Desde Protección Civil difundieron una serie de medidas preventivas para evitar inconvenientes durante las precipitaciones.

En los hogares, se recomienda revisar y limpiar techos, desagües y bajadas de agua; retirar objetos que puedan ser arrastrados por el agua; cerrar puertas y ventanas y desenchufar los artefactos eléctricos. También se aconseja no sacar la basura, utilizar calzado aislante y mantener a las mascotas en lugares protegidos.

Asimismo, se solicita evitar la circulación innecesaria de personas y vehículos y tener preparado un kit familiar de emergencia con linterna, radio, botiquín, documentación, agua potable, alimentos no perecederos, ropa de abrigo y medicación habitual.

Qué hacer en la vía pública y ante la caída de granizo

Las autoridades recomiendan no transitar por calles inundadas o anegadas y buscar refugio en un lugar seguro. En caso de conducir, se debe circular con las luces bajas encendidas, reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos.

Ante la caída de granizo, es importante permanecer bajo resguardo y evitar salir. Una vez finalizada la tormenta, se aconseja revisar el estado de techos, ventanas y cañerías. Si se detectan daños que puedan representar un peligro, se debe dar aviso a los organismos correspondientes.

En caso de que el granizo sorprenda a una persona mientras conduce, se recomienda mantener la calma, reducir la velocidad y evitar frenadas bruscas, ya que la adherencia de los neumáticos puede disminuir.

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