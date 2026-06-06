El Indio Solari será velado en el Parque Domínico en Avellaneda

Aunque diputados de diversos bloques impulsaron gestiones para que el Congreso Nacional pudiera albergar una despedida pública, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que luego de consultas al Ministerio de Seguridad se determinó que el Congreso "no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias" para organizar la despedida.

Luego, trascendió que el entorno del Indio había tenido contactos con Boca Juniors y Racing Club, para realizar el velatorio en allí, pero finalmente esos espacios quedaron descartados.

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, confirmó que el Gobierno Nacional ofreció el predio de Tecnópolis para la realización del velatorio: "Tenemos Tecnópolis para ofrecer, pero no pudimos comunicarnos con el abogado de la familia”. Según dijo el funcionario nacional, la seguridad correría por cuenta de la Policía Federal.