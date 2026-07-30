Tras concluir las tareas de recuperación de los cuerpos en la zona donde se produjo el accidente aéreo de Valle Fértil, los restos de las siete víctimas comenzaron a ser trasladados hacia la Morgue Judicial de San Juan, ubicada sobre avenida Libertador, en Rivadavia.
Familiares y amigos aguardan la llegada de los cuerpos a la Morgue tras la tragedia
La Morgue Judicial recibe este jueves los cuerpos de las siete personas fallecidas en la tragedia aérea de Valle Fértil. Mientras avanza el procedimiento oficial, familiares son acompañados por profesionales de Salud Mental.