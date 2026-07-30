Familiares y amigos aguardan la llegada de los cuerpos a la Morgue tras la tragedia

Hasta la Morgue Judicial también llegaron funcionarios provinciales, entre ellos el secretario de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado, y el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, quienes siguieron de cerca el procedimiento.

Los vehículos de Criminalística partieron pasado el mediodía desde la zona del siniestro, en el norte del departamento Valle Fértil, una vez finalizadas las pericias iniciales y las tareas de recuperación de las víctimas.

En paralelo, desde el Arzobispado informaron que la Catedral de San Juan quedó a disposición para la realización de las ceremonias de despedida. Según se indicó, el velatorio de los cuatro funcionarios sanjuaninos —el subjefe de la Policía, Germán Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal; y el director de Protección Civil, Carlos Heredia— se realizaría allí, aunque el día y el horario serán confirmados una vez que las familias definan los detalles.

La misma disposición fue ofrecida para los familiares del piloto Matías Valenzuela y de los brigadistas Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, quienes eran oriundos de otras provincias.