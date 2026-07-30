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Familiares y amigos aguardan la llegada de los cuerpos a la Morgue tras la tragedia

La Morgue Judicial recibe este jueves los cuerpos de las siete personas fallecidas en la tragedia aérea de Valle Fértil. Mientras avanza el procedimiento oficial, familiares son acompañados por profesionales de Salud Mental.

Tras concluir las tareas de recuperación de los cuerpos en la zona donde se produjo el accidente aéreo de Valle Fértil, los restos de las siete víctimas comenzaron a ser trasladados hacia la Morgue Judicial de San Juan, ubicada sobre avenida Libertador, en Rivadavia.

Desde las primeras horas de la tarde, familiares y allegados se acercaron al lugar para esperar la llegada de la comitiva, mientras la Policía de San Juan implementó un operativo especial para resguardar el sector y brindar privacidad a quienes permanecían allí.

Además del dispositivo de seguridad, el Ministerio de Salud dispuso un equipo de profesionales de la Dirección de Salud Mental, integrado por psicólogos y psiquiatras, para acompañar y asistir a las familias durante este momento.

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Hasta la Morgue Judicial también llegaron funcionarios provinciales, entre ellos el secretario de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado, y el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, quienes siguieron de cerca el procedimiento.

Los vehículos de Criminalística partieron pasado el mediodía desde la zona del siniestro, en el norte del departamento Valle Fértil, una vez finalizadas las pericias iniciales y las tareas de recuperación de las víctimas.

En paralelo, desde el Arzobispado informaron que la Catedral de San Juan quedó a disposición para la realización de las ceremonias de despedida. Según se indicó, el velatorio de los cuatro funcionarios sanjuaninos —el subjefe de la Policía, Germán Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal; y el director de Protección Civil, Carlos Heredia— se realizaría allí, aunque el día y el horario serán confirmados una vez que las familias definan los detalles.

La misma disposición fue ofrecida para los familiares del piloto Matías Valenzuela y de los brigadistas Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, quienes eran oriundos de otras provincias.

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