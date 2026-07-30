Emotiva despedida: los cuerpos de las siete víctimas ya están en la Morgue Judicial

Ahora comienza una nueva etapa del proceso judicial. En las próximas horas se realizarán las autopsias ordenadas por la Justicia Federal, que tiene a su cargo la investigación del accidente, antes de que los cuerpos sean entregados a sus familias.

Desde el Arzobispado de San Juan informaron que la Catedral quedó a disposición para la despedida de los cuatro funcionarios sanjuaninos fallecidos —el subjefe de la Policía, Germán Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal; y el director de Protección Civil, Carlos Heredia—, aunque el día y el horario serán confirmados una vez que sus familias lo definan.

La misma disponibilidad fue ofrecida para los familiares del piloto Matías Valenzuela y de los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, quienes eran oriundos de otras provincias.