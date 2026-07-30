Los cuerpos de las siete personas que fallecieron en el accidente aéreo ocurrido el miércoles en Valle Fértil arribaron este jueves, alrededor de las 17.30, a la Morgue Judicial de San Juan, ubicada sobre avenida Libertador, en Rivadavia. Tras más de tres horas de traslado desde la zona del siniestro, las camionetas de la División Criminalística ingresaron al predio, donde eran esperadas por decenas de familiares, amigos y allegados.
Emotiva despedida: los cuerpos de las siete víctimas ya están en la Morgue Judicial
Los cuerpos de las siete víctimas del accidente aéreo de Valle Fértil llegaron este jueves por la tarde a la Morgue Judicial de San Juan. Familiares, amigos y vecinos los recibieron en medio de un profundo respeto, mientras la Justicia Federal continúa con las actuaciones para avanzar en la investigación.