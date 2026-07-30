"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Morgue Judicial

Emotiva despedida: los cuerpos de las siete víctimas ya están en la Morgue Judicial

Los cuerpos de las siete víctimas del accidente aéreo de Valle Fértil llegaron este jueves por la tarde a la Morgue Judicial de San Juan. Familiares, amigos y vecinos los recibieron en medio de un profundo respeto, mientras la Justicia Federal continúa con las actuaciones para avanzar en la investigación.

Los cuerpos de las siete personas que fallecieron en el accidente aéreo ocurrido el miércoles en Valle Fértil arribaron este jueves, alrededor de las 17.30, a la Morgue Judicial de San Juan, ubicada sobre avenida Libertador, en Rivadavia. Tras más de tres horas de traslado desde la zona del siniestro, las camionetas de la División Criminalística ingresaron al predio, donde eran esperadas por decenas de familiares, amigos y allegados.

En un clima de profundo respeto, el silencio que acompañó la espera fue interrumpido por un aplauso espontáneo de quienes se encontraban en el lugar, como una forma de homenaje a las siete personas que perdieron la vida mientras participaban de una capacitación sobre combate de incendios forestales.

La Policía de San Juan mantuvo un operativo especial para preservar el sector y permitir que los familiares permanecieran cerca del ingreso a la Morgue Judicial, resguardando su privacidad durante el procedimiento. También estuvieron presentes el secretario de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, y otros funcionarios provinciales.

Te puede interesar...

Ahora comienza una nueva etapa del proceso judicial. En las próximas horas se realizarán las autopsias ordenadas por la Justicia Federal, que tiene a su cargo la investigación del accidente, antes de que los cuerpos sean entregados a sus familias.

Desde el Arzobispado de San Juan informaron que la Catedral quedó a disposición para la despedida de los cuatro funcionarios sanjuaninos fallecidos —el subjefe de la Policía, Germán Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal; y el director de Protección Civil, Carlos Heredia—, aunque el día y el horario serán confirmados una vez que sus familias lo definan.

La misma disponibilidad fue ofrecida para los familiares del piloto Matías Valenzuela y de los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, quienes eran oriundos de otras provincias.

Temas

Te puede interesar