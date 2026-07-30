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Tragedia aérea: cobertura de Canal 8 y sanjuan8, reflejada por medios nacionales

La cobertura realizada por Canal 8 y sanjuan8.com antes y después de la tragedia aérea en Valle Fértil trascendió las fronteras de la provincia. El informe registrado durante la capacitación y el seguimiento informativo del siniestro fueron reflejados por numerosos medios nacionales.

La magnitud de la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil, considerada la más grave en la historia de la aviación sanjuanina, tuvo una amplia repercusión en todo el país. En ese contexto, la cobertura realizada por Canal 8 y sanjuan8.com durante la capacitación sobre combate de incendios forestales pasó a convertirse en uno de los registros periodísticos más consultados por medios nacionales.

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El martes, apenas un día antes del accidente, la periodista Marisa Gil y el camarógrafo Claudio Pantuso participaron de las actividades prácticas desarrolladas en el Aeroclub de Pocito. Allí registraron un informe especial que mostraba el funcionamiento del helicóptero utilizado para la capacitación, el trabajo coordinado entre brigadistas y bomberos y la preparación de los equipos que integraban el Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

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Tras confirmarse el accidente del miércoles, ese material comenzó a ser replicado por numerosos medios nacionales para contextualizar la noticia y mostrar cómo se desarrollaba la capacitación de la que participaban los siete ocupantes del helicóptero.

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Entre los medios que difundieron imágenes y referencias de esa cobertura aparecen Clarín, La Nación, Infobae, TN, Perfil, Diario UNO de Mendoza, El Tribuno de Salta, El Día de La Plata y Telediario, entre otros, que utilizaron parte del trabajo periodístico realizado en San Juan para ilustrar sus informes sobre la tragedia.

A esas publicaciones también se sumó la cobertura realizada por Canal 8 y sanjuan8.com desde el lugar de los hechos, con información permanente sobre el operativo de búsqueda, la confirmación oficial del fallecimiento de los siete ocupantes, el avance de la investigación y las repercusiones que generó el accidente.

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