La magnitud de la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil, considerada la más grave en la historia de la aviación sanjuanina, tuvo una amplia repercusión en todo el país. En ese contexto, la cobertura realizada por Canal 8 y sanjuan8.com durante la capacitación sobre combate de incendios forestales pasó a convertirse en uno de los registros periodísticos más consultados por medios nacionales.
Tragedia aérea: cobertura de Canal 8 y sanjuan8, reflejada por medios nacionales
La cobertura realizada por Canal 8 y sanjuan8.com antes y después de la tragedia aérea en Valle Fértil trascendió las fronteras de la provincia. El informe registrado durante la capacitación y el seguimiento informativo del siniestro fueron reflejados por numerosos medios nacionales.