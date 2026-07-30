Tragedia aérea: cobertura de Canal 8 y sanjuan8, reflejada por medios nacionales

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El martes, apenas un día antes del accidente, la periodista Marisa Gil y el camarógrafo Claudio Pantuso participaron de las actividades prácticas desarrolladas en el Aeroclub de Pocito. Allí registraron un informe especial que mostraba el funcionamiento del helicóptero utilizado para la capacitación, el trabajo coordinado entre brigadistas y bomberos y la preparación de los equipos que integraban el Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

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Tras confirmarse el accidente del miércoles, ese material comenzó a ser replicado por numerosos medios nacionales para contextualizar la noticia y mostrar cómo se desarrollaba la capacitación de la que participaban los siete ocupantes del helicóptero.