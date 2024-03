Cuál es el estado de salud del jugador de Estudiantes

"Está bien, se determino que lo que tuvo fue una convulsión. Ingreso al sanatorio, le hicieron todos los estudios que se hacen de entrada. Se hizo laboratorio, se hizo una tomografía. La tomografía dio bien y descartó las cosas -por ejemplo- tumorales. De ahora en más quedó en observación, en terapia, mañana a la mañana se hace los estudios, hay que complementarlos y así determinar cuál fue la causa", comenzó.

"Primero en el momento solo podemos determinar si fue una convulsión o no. Después con los estudios que se hacen, cómo se lo ve, cómo llega la observación de laboratorio. Cuestiones médicas que no vienen al caso, lo importante es que salió del episodio de convulsión, se le hicieron los primeros estudios, los primeros estudios arrojaron buenas noticias, la imagen de la tomografía es normal y tenemos que complementarlo con otros estudios. Quedó en observación por una cuestión de control y mañana a primera hora empezaremos a hacer los estudios", añadió y aseguró que el futbolista "no tiene antecedentes" y de indicar que no hubo un suceso en el partido que pudo haber desencadena esta situación.

El parte médico de Estudiantes sobre Javier Altamirano

"El jugador Javier Altamirano sufrió un episodio convulsivo. Se encuentra en internación bajo observación y para complementar estudios. Se realizó TAC, la que resultó sin imágenes patológicas evidentes. Se encuentra estable. Por esta situación, el partido, detenido a los 27 minutos del primer tiempo, fue suspendido por las autoridades arbitrales" informó Estudiantes a través de sus redes tras el episodio.