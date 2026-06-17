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Copa Desafío en juego: el combate femenino que va a hacer arder el ring este sábado

El estadio Aldo Cantoni recibe este sábado los Interclubes Interprovinciales III, con cerca de 90 combates de kickboxing organizados por Destrezas Argentinas. Cinco peleas femeninas, todas con la Copa Desafío en juego, encabezan la cartelera destacada del torneo.

El profesor Cristian Salinas, al frente de Destrezas Argentinas, organiza este sábado 20 de junio la tercera edición de los Interclubes Interprovinciales, un torneo de kickboxing que reunirá a cerca de 90 combates en el estadio Aldo Cantoni, con entrada general a 12.000 pesos.

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La jornada arranca a las 10 de la mañana y el predio se dividirá en dos sectores, norte y sur, donde competirán primero las categorías más jóvenes. Recién hacia el mediodía, entre las 12 y las 12:30, llegará el tramo de peleas estelares y preliminares de mayor nivel competitivo, donde se concentra la cartelera destacada del evento.

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Esa cartelera está compuesta por cinco combates femeninos, todos con la Copa Desafío en juego. El más esperado enfrenta a Milena Segovia, de Team Destrezas Argentinas, contra Kiara Zuluaga, de Team Puma Ryu, ambas con buen nivel dentro de sus respectivas academias.

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Junto a ese cruce, completan la cartelera Renata Romero, de Team Pérez, contra Brenda Gómez, del Club de Combate Gómez Team; Martina Yacante, de Team Destrezas Argentinas, frente a Lourdes Flores, de Team Puma Ryu; y Sheila Coria, también de Team Destrezas Argentinas, ante Morena García, de Team Martínez.

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El quinto combate destacado tiene un condimento particular: Gimena Tello, de Martín Tello Competición, se enfrenta a Delfina Tello, de Team Martínez, en un duelo entre peleadoras que comparten apellido pero representan academias distintas.

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El torneo está fiscalizado por la Asociación Sanjuanina de Kickboxing y contempla cuatro modalidades de combate: Kick Light, Low Kick, K1 y Light Contact, categorías que definen el tipo de golpes permitidos según el nivel y la edad de cada competidor.

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Las entradas anticipadas pueden conseguirse a través de los teléfonos 2645279941 y 2646208675, antes de la apertura de puertas el sábado en el Aldo Cantoni, ubicado en San Luis 1300 Oeste.

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