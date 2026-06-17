Copa Desafío en juego: el combate femenino que va a hacer arder el ring este sábado

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Junto a ese cruce, completan la cartelera Renata Romero, de Team Pérez, contra Brenda Gómez, del Club de Combate Gómez Team; Martina Yacante, de Team Destrezas Argentinas, frente a Lourdes Flores, de Team Puma Ryu; y Sheila Coria, también de Team Destrezas Argentinas, ante Morena García, de Team Martínez.

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El quinto combate destacado tiene un condimento particular: Gimena Tello, de Martín Tello Competición, se enfrenta a Delfina Tello, de Team Martínez, en un duelo entre peleadoras que comparten apellido pero representan academias distintas.

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El torneo está fiscalizado por la Asociación Sanjuanina de Kickboxing y contempla cuatro modalidades de combate: Kick Light, Low Kick, K1 y Light Contact, categorías que definen el tipo de golpes permitidos según el nivel y la edad de cada competidor.

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Las entradas anticipadas pueden conseguirse a través de los teléfonos 2645279941 y 2646208675, antes de la apertura de puertas el sábado en el Aldo Cantoni, ubicado en San Luis 1300 Oeste.