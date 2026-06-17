El profesor Cristian Salinas, al frente de Destrezas Argentinas, organiza este sábado 20 de junio la tercera edición de los Interclubes Interprovinciales, un torneo de kickboxing que reunirá a cerca de 90 combates en el estadio Aldo Cantoni, con entrada general a 12.000 pesos.
Copa Desafío en juego: el combate femenino que va a hacer arder el ring este sábado
El estadio Aldo Cantoni recibe este sábado los Interclubes Interprovinciales III, con cerca de 90 combates de kickboxing organizados por Destrezas Argentinas. Cinco peleas femeninas, todas con la Copa Desafío en juego, encabezan la cartelera destacada del torneo.