Cayó una banda que robaba a mano armada: tenían un búnker subterráneo

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Este miércoles, efectivos de Brigada Norte, junto a brigadas de la D-5, cumplieron las medidas judiciales. En la primera vivienda detuvieron a Olmos, mayor de edad y con antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas, donde además secuestraron varios efectos vinculados a la causa.

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En la segunda vivienda, los brigadistas detuvieron a otro de los presuntos asaltantes y, durante la requisa, descubrieron un búnker subterráneo de construcción casera. Para acceder había que descender, de a una persona, por una escalera de madera precaria hasta un ambiente amplio iluminado con luz artificial.

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Allí encontraron 7 máquinas de cortar pelo y una PlayStation 4 con características similares a las robadas en la barbería. También secuestraron 6 armas de fuego de distintos calibres —9 mm, dos calibre 32, 38 y 22— junto con una importante cantidad de municiones sin percutar, prendas de vestir e indumentaria.

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En la misma vivienda se hallaron otros elementos cuya procedencia el propietario no pudo acreditar: cuatro bicicletas todo terreno, televisores de 55 y 43 pulgadas, un compresor, parlantes, consolas PlayStation 2 y 3 con joysticks, notebooks, herramientas, una hidrolavadora, una aspiradora, una motosierra, una balanza, un drone, un reflector, un rotomartillo, equipos de comunicación, cubiertos marca Tramontina y dos bancos tipo plaza con insignias del Municipio de Santa Lucía, entre otros objetos.

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Por directivas de la fiscal interviniente, fueron trasladados a la División Delitos de la Central de Policía: Herrera, propietario de la vivienda; su hijo, Herrera Estrella; y Olmos. Los tres quedaron a disposición de la Justicia.

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Convocatoria a posibles damnificados

La Brigada de Investigaciones Norte solicitó que las personas que hayan sido víctimas de robos de elementos similares se acerquen a su sede, ubicada en calle Juan Jufré 184 Este, en el edificio de la Comisaría 2ª de Capital, para realizar el reconocimiento de los objetos secuestrados.