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Fue a la casa de su expareja pese a una restricción, la amenazó y terminó detenido

El acusado, de 29 años, tenía una medida judicial que le impedía acercarse a la víctima. Según la denuncia, intentó ingresar a la vivienda durante la madrugada, escapó ante la llegada de la Policía y fue detenido horas más tarde cuando volvió a la zona.

Un hombre de 29 años fue detenido en el departamento 25 de Mayo luego de ser acusado de amenazar a su expareja e incumplir una medida judicial que le prohibía acercarse a ella.

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada, cuando la mujer se encontraba en su vivienda y advirtió la presencia del sujeto en el lugar. La relación entre ambos había finalizado meses atrás y sobre el sospechoso pesaba una restricción de acercamiento vigente.

De acuerdo con la denuncia radicada posteriormente ante el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG), el hombre llegó al domicilio y comenzó a golpear insistentemente la puerta. Luego habría intentado ingresar por una ventana, situación que generó temor en la víctima.

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En medio de una crisis nerviosa y temiendo por su seguridad, la mujer logró comunicarse con el servicio de emergencias 911. Minutos después arribaron efectivos de la Comisaría 10ª, pero al advertir la presencia policial el sospechoso escapó del lugar antes de ser identificado.

Tras el incidente, la víctima fue trasladada para formalizar la denuncia ante las autoridades judiciales especializadas en violencia de género.

Sin embargo, el episodio no terminó allí. Mientras la mujer realizaba los trámites correspondientes, una familiar le informó que el acusado había regresado a las inmediaciones de la vivienda y se encontraba merodeando el sector.

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Con esa información, efectivos policiales volvieron al lugar y lograron localizar al sospechoso, quien finalmente fue aprehendido. Posteriormente fue trasladado a los calabozos de la Comisaría 10ª, donde permanece alojado a la espera de la audiencia de formalización.

La causa quedó bajo intervención de CAVIG, organismo que continuará con la investigación para determinar las circunstancias del hecho y la posible comisión de nuevos delitos vinculados al incumplimiento de la medida judicial vigente.

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