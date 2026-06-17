Fue a la casa de su expareja pese a una restricción, la amenazó y terminó detenido

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En medio de una crisis nerviosa y temiendo por su seguridad, la mujer logró comunicarse con el servicio de emergencias 911. Minutos después arribaron efectivos de la Comisaría 10ª, pero al advertir la presencia policial el sospechoso escapó del lugar antes de ser identificado.

Tras el incidente, la víctima fue trasladada para formalizar la denuncia ante las autoridades judiciales especializadas en violencia de género.

Sin embargo, el episodio no terminó allí. Mientras la mujer realizaba los trámites correspondientes, una familiar le informó que el acusado había regresado a las inmediaciones de la vivienda y se encontraba merodeando el sector.

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Con esa información, efectivos policiales volvieron al lugar y lograron localizar al sospechoso, quien finalmente fue aprehendido. Posteriormente fue trasladado a los calabozos de la Comisaría 10ª, donde permanece alojado a la espera de la audiencia de formalización.

La causa quedó bajo intervención de CAVIG, organismo que continuará con la investigación para determinar las circunstancias del hecho y la posible comisión de nuevos delitos vinculados al incumplimiento de la medida judicial vigente.