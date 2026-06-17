Con sello sanjuanino: Páez presentó la primera lista de convocados para el Mundial

La nómina está compuesta por deportistas que actualmente compiten en algunas de las ligas más importantes del mundo, distribuidos entre clubes de Portugal, España, Italia, Francia y Argentina.
Entre los jugadores convocados aparecen Gonzalo Romero, Facundo Bridge, Facundo Navarro y Danilo Rampulla (Sporting de Portugal), Lucas Ordóñez (Argentino), Ezequiel Mena (Porto), Jerónimo García (Calafell), Lucas Martínez y Franco Platero (Oliveirense), Giuliano Giuliani (Bassano), Matías Pascual (Igualada) y Nicolás Ojeda (Barcelona).
En el arco fueron citados Constantino Acevedo (Benfica), Juan Cruz Velázquez (HRC Monza) y Bautista Acevedo (Quevert). La Confederación también confirmó la estructura que acompañará al seleccionado durante el ciclo rumbo a Asunción.
El cuerpo técnico estará integrado por José Luis Páez, Diego Mir y Reinaldo García, junto a un equipo multidisciplinario conformado por analistas, preparadores físicos, responsables de alto rendimiento y personal administrativo.
Con esta primera convocatoria, Argentina comienza a delinear el equipo que buscará volver a pelear por los primeros puestos del hockey mundial. Y, como ha ocurrido a lo largo de la historia, San Juan vuelve a ocupar un lugar central en la construcción de la ilusión albiceleste.