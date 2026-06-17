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Con sello sanjuanino: Páez presentó la primera lista de convocados para el Mundial

José Luis Páez dio a conocer la primera preselección de la Selección Argentina masculina de hockey sobre patines para los World Skate Games Asunción 2026. La nómina vuelve a reflejar el peso histórico de San Juan en el seleccionado nacional.

La Selección Argentina masculina de hockey sobre patines comenzó oficialmente su preparación para los World Skate Games Asunción 2026, la máxima cita internacional de la disciplina que se disputará entre el 11 y el 18 de octubre en Paraguay.

El entrenador José Luis Páez presentó una primera preselección integrada por 15 jugadores, dando inicio a un proceso que buscará conformar el plantel definitivo para el certamen mundialista.

Una vez más, la convocatoria dejó en evidencia el protagonismo de San Juan, provincia considerada la gran cuna del hockey sobre patines argentino y que aporta una importante cantidad de jugadores al seleccionado nacional.

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La nómina está compuesta por deportistas que actualmente compiten en algunas de las ligas más importantes del mundo, distribuidos entre clubes de Portugal, España, Italia, Francia y Argentina.

Entre los jugadores convocados aparecen Gonzalo Romero, Facundo Bridge, Facundo Navarro y Danilo Rampulla (Sporting de Portugal), Lucas Ordóñez (Argentino), Ezequiel Mena (Porto), Jerónimo García (Calafell), Lucas Martínez y Franco Platero (Oliveirense), Giuliano Giuliani (Bassano), Matías Pascual (Igualada) y Nicolás Ojeda (Barcelona).

En el arco fueron citados Constantino Acevedo (Benfica), Juan Cruz Velázquez (HRC Monza) y Bautista Acevedo (Quevert). La Confederación también confirmó la estructura que acompañará al seleccionado durante el ciclo rumbo a Asunción.

El cuerpo técnico estará integrado por José Luis Páez, Diego Mir y Reinaldo García, junto a un equipo multidisciplinario conformado por analistas, preparadores físicos, responsables de alto rendimiento y personal administrativo.

Con esta primera convocatoria, Argentina comienza a delinear el equipo que buscará volver a pelear por los primeros puestos del hockey mundial. Y, como ha ocurrido a lo largo de la historia, San Juan vuelve a ocupar un lugar central en la construcción de la ilusión albiceleste.

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