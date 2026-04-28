Las distribuidoras de gas natural del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Metrogas y Naturgy, dispusieron desde este martes restricciones en la venta de Gas Natural Comprimido (GNC) para las estaciones de servicio que operan bajo contratos de suministro interrumpible. La decisión apunta a resguardar el abastecimiento de los usuarios prioritarios (principalmente hogares) ante el aumento repentino de la demanda por la llegada de las bajas temperaturas y la falta de importación de gas por barco en lo que va del año.
El consumo de gas aumentó y ya hay restricciones en industrias y estaciones de GNC
La decisión apunta a resguardar el abastecimiento de los hogares ante el incremento repentino de la demanda.