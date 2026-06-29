Hoy, lunes 29, es la Luna llena en Capricornio: por qué llega con una advertencia

Luna llena en Capricornio de 2026: todo lo que tenés que saber

¿Quiénes más participan en esta lunación? Para empezar, la Luna llena forma una dura cuadratura con su propio regente, Saturno, que se encuentra transitando por Aries.

"Este aspecto levanta muros estructurales o rechazos concretos que funcionan como un baño de realidad ineludible. No se trata de un castigo, sino de un freno maduro que te dice 'hasta acá llegaste' cuando intentás forzar una situación o un nivel de rendimiento que ya no es sostenible en el tiempo", agrega la astróloga.

Al mismo tiempo, la Luna forma una cuadratura con Neptuno en Aries. Esta influencia neptuniana funciona como una sonda que saca a la superficie secretos del inconsciente y dinámicas ocultas de la historia familiar.

Piloni sugiere prestar atención a lo sutil: la verdad emocional reprimida puede emerger estos días a través de un sueño revelador, de una coincidencia incómoda o del hallazgo de viejos papeles que redefinen tu pasado.

En resumen, esta Luna llena n"os exige dejar de ser el pilar de hierro que sostiene al resto del mundo a costa de su propio bienestar". Reconocer los límites, aceptar la frustración y aprender a rendirse ante el cansancio no es un signo de debilidad, sino el acto de madurez más grande que podemos regalarnos hoy.