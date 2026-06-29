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Hoy, lunes 29, es la Luna llena en Capricornio: por qué llega con una advertencia

Por qué este plenilunio invita a revisar los límites y el cansancio acumulado.

El lunes 29 de junio de 2026 se perfecciona la Luna llena en el signo de Capricornio, en el grado 8. Según explica la astróloga Giuliana Piloni, este plenilunio -también llamado Luna de Fresa- ocurre cuando el Sol se opone a la Luna, iluminando esas zonas de nuestra vida que solemos tapar con obligaciones para no mirar lo que verdaderamente nos pasa. "Esta vez, la luz no apunta a lo externo, sino a un hábito silencioso y peligroso: nuestra costumbre de aguantar todo sin pedir ayuda".

La especialista advierte que "muchas veces jugamos al deporte de ser el 'adulto premium' de nuestro entorno: el que aconseja, el que sostiene a los demás y el que siempre está disponible". Pero, según dice, esta Luna nos arrincona frente al espejo y nos pregunta quién nos abraza cuando los que estamos rotos somos nosotros, obligándonos a registrar el cansancio acumulado detrás de esa coraza eficiente que nos armamos.

¿Qué representa a nivel astrológico, social y psicológico qué representa? Este clima nos conecta de lleno con la tensión entre Cáncer (el refugio emocional, la cueva y el clan familiar) y Capricornio (el deber, la estructura y la exigencia del mundo exterior). La Luna se encuentra transitando por un terreno que le resulta ajeno y frío, "lo que nos obliga a tratar nuestras crisis de una manera sumamente sobria, logística y desprovista de sentimentalismos".

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¿Quiénes más participan en esta lunación? Para empezar, la Luna llena forma una dura cuadratura con su propio regente, Saturno, que se encuentra transitando por Aries.

"Este aspecto levanta muros estructurales o rechazos concretos que funcionan como un baño de realidad ineludible. No se trata de un castigo, sino de un freno maduro que te dice 'hasta acá llegaste' cuando intentás forzar una situación o un nivel de rendimiento que ya no es sostenible en el tiempo", agrega la astróloga.

Al mismo tiempo, la Luna forma una cuadratura con Neptuno en Aries. Esta influencia neptuniana funciona como una sonda que saca a la superficie secretos del inconsciente y dinámicas ocultas de la historia familiar.

Piloni sugiere prestar atención a lo sutil: la verdad emocional reprimida puede emerger estos días a través de un sueño revelador, de una coincidencia incómoda o del hallazgo de viejos papeles que redefinen tu pasado.

En resumen, esta Luna llena n"os exige dejar de ser el pilar de hierro que sostiene al resto del mundo a costa de su propio bienestar". Reconocer los límites, aceptar la frustración y aprender a rendirse ante el cansancio no es un signo de debilidad, sino el acto de madurez más grande que podemos regalarnos hoy.

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