El lunes 29 de junio de 2026 se perfecciona la Luna llena en el signo de Capricornio, en el grado 8. Según explica la astróloga Giuliana Piloni, este plenilunio -también llamado Luna de Fresa- ocurre cuando el Sol se opone a la Luna, iluminando esas zonas de nuestra vida que solemos tapar con obligaciones para no mirar lo que verdaderamente nos pasa. "Esta vez, la luz no apunta a lo externo, sino a un hábito silencioso y peligroso: nuestra costumbre de aguantar todo sin pedir ayuda".
Hoy, lunes 29, es la Luna llena en Capricornio: por qué llega con una advertencia
Por qué este plenilunio invita a revisar los límites y el cansancio acumulado.