Una nueva terapia triple potencia la respuesta inmune contra la leucemia

Los científicos de la Unidad de Dinámica de Respuestas Inmunitarias, una unidad conjunta de Inserm y Institut Pasteur, investigaron si la necroptosis podría ser útil en el tratamiento de cánceres de sangre. Su trabajo inicial mostró que las células B malignas no suelen experimentar necroptosis debido a la falta de la proteína MLKL, esencial para este proceso.

La terapia triple supera una barrera clave

Para abordar esta limitación, el equipo utilizó una combinación de tres fármacos ya aprobados para uso clínico. Esta combinación logró inducir necroptosis en las células B malignas y generó una respuesta inmune poderosa que eliminó completamente la leucemia en un modelo preclínico. "La terapia triple que utilizamos obliga a las células cancerosas a morir de una manera que activa el sistema inmunológico", afirmó Philippe Bousso, Director de Investigación de Inserm y Jefe de la Unidad de Dinámica de Respuestas Inmunitarias del Institut Pasteur.

Imágenes en tiempo real revelan la activación inmune

Los investigadores utilizaron un método avanzado de imagen intravital para observar en tiempo real cómo interactuaban las células inmunitarias con las células cancerosas. Esto les permitió observar directamente cómo diferentes formas de muerte celular influían en el comportamiento inmunológico.

"Esta nueva estrategia de inmunoterapia, probada con éxito en modelos preclínicos, convierte a las células tumorales en desencadenantes del sistema inmunológico, lo que apunta a una posible vía terapéutica para ciertos cánceres, como linfomas o leucemias que afectan a las células B", explicó Philippe Bousso. "Al cambiar la forma en que mueren las células cancerosas, podemos aprovechar el apoyo de nuestro sistema inmunológico para combatir el tumor", agregó.

La investigación recibió apoyo de las instituciones mencionadas, junto con el Consejo Europeo de Investigación (ERC) y la Fundación ARC para la Investigación del Cáncer.