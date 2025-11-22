"
Una nueva terapia triple potencia la respuesta inmune contra la leucemia

Investigadores del Institut Pasteur desarrollaron una innovadora terapia que combina tres fármacos para inducir necroptosis en células B malignas, logrando eliminar la leucemia en modelos preclínicos.

La inmunoterapia ha emergido como una estrategia clave en el tratamiento del cáncer, permitiendo que las células inmunitarias del propio paciente reconozcan y eliminen células tumorales. Recientemente, un equipo de investigadores del Institut Pasteur y Inserm logró desencadenar una potente reacción inmune contra la leucemia al modificar el proceso de muerte de las células B malignas. Este avance sugiere que una combinación de tres fármacos podría ser efectiva contra ciertos tipos de cáncer de sangre, incluyendo leucemias y linfomas.

Cómo la necroptosis fortalece las respuestas inmunitarias

La inmunoterapia representa un cambio significativo en el tratamiento del cáncer, ya que se basa en las defensas naturales del cuerpo para identificar y eliminar células tumorales. Las células inmunitarias actúan como centinelas, recorriendo los tejidos y detectando células cancerosas que podrían provocar una recaída. Una de las nuevas estrategias exploradas es una forma de muerte celular programada llamada necroptosis. A diferencia de la apoptosis, que elimina las células de manera silenciosa, la necroptosis genera señales que atraen a las células inmunitarias al área afectada, lo que ayuda a activar el sistema inmunológico para atacar y eliminar cualquier célula tumoral sobreviviente.

Los científicos de la Unidad de Dinámica de Respuestas Inmunitarias, una unidad conjunta de Inserm y Institut Pasteur, investigaron si la necroptosis podría ser útil en el tratamiento de cánceres de sangre. Su trabajo inicial mostró que las células B malignas no suelen experimentar necroptosis debido a la falta de la proteína MLKL, esencial para este proceso.

La terapia triple supera una barrera clave

Para abordar esta limitación, el equipo utilizó una combinación de tres fármacos ya aprobados para uso clínico. Esta combinación logró inducir necroptosis en las células B malignas y generó una respuesta inmune poderosa que eliminó completamente la leucemia en un modelo preclínico. "La terapia triple que utilizamos obliga a las células cancerosas a morir de una manera que activa el sistema inmunológico", afirmó Philippe Bousso, Director de Investigación de Inserm y Jefe de la Unidad de Dinámica de Respuestas Inmunitarias del Institut Pasteur.

Imágenes en tiempo real revelan la activación inmune

Los investigadores utilizaron un método avanzado de imagen intravital para observar en tiempo real cómo interactuaban las células inmunitarias con las células cancerosas. Esto les permitió observar directamente cómo diferentes formas de muerte celular influían en el comportamiento inmunológico.

"Esta nueva estrategia de inmunoterapia, probada con éxito en modelos preclínicos, convierte a las células tumorales en desencadenantes del sistema inmunológico, lo que apunta a una posible vía terapéutica para ciertos cánceres, como linfomas o leucemias que afectan a las células B", explicó Philippe Bousso. "Al cambiar la forma en que mueren las células cancerosas, podemos aprovechar el apoyo de nuestro sistema inmunológico para combatir el tumor", agregó.

La investigación recibió apoyo de las instituciones mencionadas, junto con el Consejo Europeo de Investigación (ERC) y la Fundación ARC para la Investigación del Cáncer.

