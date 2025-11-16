Solo dos gotas en el balde para lavar los pisos y la casa huele bien durante días

Con solo unas 5 a 10 gotas en el balde con agua tibia y detergente, alcanza para que el perfume dure hasta tres días en el ambiente.

2. Cómo aplicarlo correctamente

Prepará el balde con agua y tu limpiador habitual. Luego, agregá las gotas del aceite esencial y mezclá bien.

Pasá el trapo o la mopa de microfibra como siempre, evitando el exceso de agua para no dejar marcas. Este método es apto para pisos de cerámica, porcelanato o madera barnizada.

3. Variantes para personalizar el aroma

Si querés un perfume más intenso, combiná bergamota con naranja o pomelo. Para un efecto relajante, agregá unas gotas de lavanda o lima.

Guardá los aceites en un lugar fresco y oscuro para conservar su potencia. Evitá usarlos directamente en mopas de vapor o sobre superficies sin sellar.

Consejo final

Este truco transforma tu rutina de limpieza en un momento agradable y perfumado. Además, no deja residuos ni requiere productos caros. Probalo una vez y vas a notar cómo la fragancia cítrica se mantiene durante días, dejando tu casa con ese aroma a limpio que tanto gusta.