Una mujer prendió fuego a un hombre que dormía en la calle y huyó

Esta mañana, Fabián, el dueño del local en cuyo frente ocurrió el incendio, relató ante los medios que Jonathan está hace tiempo con su pareja y su perro en el barrio y es “conocido por todos los vecinos”.

“Son tranquilos, a veces limpia la vereda, me pide una ayuda y la verdad no son problemáticos. En el video se ve que la mujer avisó que los iba a prender fuego. No sé quién es ni por qué lo hizo”, afirmó.

Fabián sufrió daños menores en el frente de su negocio por el fuego, pero su casa se llenó de humo y vivió una situación de alarma porque estaba durmiendo, junto a su familia, en su casa ubicada en la planta alta del negocio.