El sabor banana split nunca pasa de moda, y en esta versión casera en vasitos, se vuelve aún más irresistible. Te proponemos una de las recetas más fáciles, rápidas y deliciosas para disfrutar en familia o con amigos. Con ingredientes clásicos como banana, dulce de leche y chocolate, este postre se transforma en una opción cremosa, fresca y llena de sabor.
Un postre ideal y fácil para disfrutar en primavera
Con ingredientes clásicos como banana, dulce de leche y chocolate, este postre se transforma en una opción cremosa, fresca y llena de sabor.