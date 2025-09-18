"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > A un click > postre

Un postre ideal y fácil para disfrutar en primavera

Con ingredientes clásicos como banana, dulce de leche y chocolate, este postre se transforma en una opción cremosa, fresca y llena de sabor.

El sabor banana split nunca pasa de moda, y en esta versión casera en vasitos, se vuelve aún más irresistible. Te proponemos una de las recetas más fáciles, rápidas y deliciosas para disfrutar en familia o con amigos. Con ingredientes clásicos como banana, dulce de leche y chocolate, este postre se transforma en una opción cremosa, fresca y llena de sabor.

Ideal para disfrutar en primavera, esta receta de postre de banana split es perfecta para quienes buscan un postre fácil y rápido, sin necesidad de horno ni pasos complicados. Además, puedes personalizar cada porción agregando crema chantilly, frutos secos, chips de chocolate o una cereza.

El postre de banana split es una de las recetas más simples y ricas para disfrutar en la sobremesa. Foto: gentileza okdiario.

Te puede interesar...

Recetas: cómo hacer un postre de banana split casero

Te dejamos una receta fácil y rápida de postre de banana split compartida por Revista Para ti.

Ingredientes:

  • 3 bananas maduras grandes (o 5 chiquitas)
  • 200 g de dulce de leche
  • 1 l de leche entera
  • 1 cdta. de esencia de vainilla
  • 3 cda. de maicena (disuelta con un poco de leche o agua)
  • 50 g de chips de chocolate

El postre de banana split combina dulce de leche y chocolate. Foto: gentileza demoslavueltaaldia.

Cómo preparar un postre de banana split: la receta, paso a paso

  • Primero, licúa las bananas junto con el dulce de leche, la leche y la esencia de vainilla. Debe quedar una mezcla homogénea.
  • A continuación, vierte la preparación en una olla y calienta a fuego medio hasta que rompa hervor. Agrega la maicena previamente disuelta en forma de lluvia y sin dejar de revolver.
  • Sigue revolviendo el postre a fuego bajo hasta que tome una consistencia cremosa y espesa.
  • Luego, coloca la crema de banana split en frascos o copas hasta la mitad. Agrega chips de chocolate y un corazón de dulce de leche en el centro.
  • Termina el postre con más crema de banana split y deja enfriar a temperatura ambiente. Luego, lleva a la heladera por unas horas para que se enfríe por completo.
FUENTE: Diario Uno

Temas

Te puede interesar