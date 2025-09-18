Un postre ideal y fácil para disfrutar en primavera

Ideal para disfrutar en primavera, esta receta de postre de banana split es perfecta para quienes buscan un postre fácil y rápido, sin necesidad de horno ni pasos complicados. Además, puedes personalizar cada porción agregando crema chantilly, frutos secos, chips de chocolate o una cereza.

El postre de banana split es una de las recetas más simples y ricas para disfrutar en la sobremesa. Foto: gentileza okdiario.