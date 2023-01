Un niño de 2 años usó el teléfono de su papá y gastó $10.000 en comida

El padre indicó que, a todo lo anterior, le agregó “una gaseosa cero, porque se está cuidando por lo visto”. La orden fue completada con un postre helado almendrado.

El usuario @xzeekii, con más de 33 mil seguidores en la red social, indicó que el gasto total ascendió a $10.000. “Para los que se preocupan de mi economía, tomé la decisión de desinstalar todas las app de delivery”, se sinceró.

“Lo peor de todo es que estoy a dieta, no puedo comer nada de lo que pidió”, continuó Zeki. Y precisó que la situación se originó mientras su hijo miraba dibujitos en su celular.

“Otra duda que tienen muchos es sobre el tema de la huella o el código de la tarjeta. A mí nunca me pidieron la huella, pero antes sí me pedían el código de seguridad. Hasta que un día no lo hicieron más, no sé el motivo”, relató en otro tuit.

Un usuario le cuestionó la historia y preguntó cómo hizo su hijo para llamar a esos lugares y hacer los pedidos. Zeki debió aclarar que todo ocurrió mediante su teléfono celular.

“Estamos en el siglo XXI, tiene 2 años y medio. Yo creo que si llama y le dice ‘oa qero dos pizza a mi casa gacia’ no le van a tomar el pedido”, respondió Zeki, entre risas, imitando la forma de hablar de su hijo.

“Me mata la inocencia de los niños. Consejo, un poco tarde, podés ponerle clave o ‘contraseña’ para el ingreso de algunas app”, le contestó otro usuario.

Zeki completó: “Gracias por esa data, no la sabía. Directamente desinstalé las app”.