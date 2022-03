Un nene de 9 años escapó de su casa y viajó 2.700 kilómetros en avión

“Me desperté a las 5:30 AM, fui a su habitación y vi que dormía normalmente. Luego jugueteé un poco con su celular y me volví a levantar. A las 7:30 pasé por su habitación, me di cuenta de que ya no estaba y empecé a desesperarme”, relató la mujer. Ante esto, fue a la comisaría para denunciar la desaparición de Emanuel y difundió su imagen por las redes sociales.

Por su parte, el nene se había subido a un micro que lo llevaría al aeropuerto de Manaos y luego de camufló entre los pasajeros de tal forma de que los trabajadores del lugar no lo descubrieran. A su vez logró pasar todas las instancias hasta llegar al avión con destino San Pablo. Así, sentado solito, viajó 2.700 kilómetros por más de cuatro horas.

En medio del viaje, una azafata se dio cuenta de que el pequeño de 9 años y se puso en contacto con las autoridades correspondientes para dar aviso del caso. De esta manera, al llegar a la ciudad más poblada de Brasil, quedó bajo custodia y lo llevaron a un albergue hasta el día siguiente, cuando lo llevaron de vuelta a su casa.

Al verlo de vuelta, el nene le dijo a su mamá que “tomó algunos autobuses al azar desde casa hasta llegar al aeropuerto. Luego, miró el horario de vuelos en el panel y se subió a uno de ellos”, contó a G1.

De acuerdo a lo informado por la Policía Especializada en Protección a la Niñez y la Adolescencia (DEPCA), Emanuel no contaba con antecedentes de violencia familiar y no fue ayudado por ningún adulto para volar. Solo quería irse a vivir a San Pablo con otros familiares.