Un mozo le hizo un pedido a sus clientes y estalló la polémica

Todo comenzó con el posteo del usuario @Rangerkun, quien mostró con una foto cómo habían dejado la mesa un grupo de comensales. Ante el desorden que dejaron, unos minutos antes de que cierre el comercio, el mozo lamentó que no lo ayudaron.

"Un grupo de 15 personas me acaban de dejar las mesas así a las 0:39 (hora de cerrar) y se han ido riéndose cuando les pedí que por favor me ayudasen a recoger o al menos poner las mesas en su sitio. La gente que viene aquí no tiene decencia", contó el muchacho en la red social del pajarito.

Como era de esperarse, la publicación se viralizó y su sumó más de 13 mil "likes", cosechó miles de retuits y juntó cientos de comentarios.