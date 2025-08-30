Tradición viva: el ritual de cortarse el pelo en honor a Santa Rosa de Lima

La tradición del corte de pelo: Un acto de renovación y protección

La tradición más difundida señala que cortar el cabello en el día de Santa Rosa de Lima fortalece no solo la melena, sino también el cuerpo y el espíritu. La costumbre consiste generalmente en recortar las puntas, como un símbolo de renovación. Para algunos, el corte debe hacerse por la mañana, acompañado de una oración o pensamiento dirigido a la santa, pidiendo protección, salud y abundancia.

Este ritual es especialmente popular entre las mujeres, aunque muchos hombres también lo practican, convencidos de que este acto cargará de "energía positiva" su cuerpo, ya que el cabello ha sido históricamente un símbolo de vitalidad y fuerza. Es interesante notar cómo, a lo largo de la historia, diferentes culturas han atribuido al cabello propiedades simbólicas y mágicas. Ejemplos de esto son las antiguas creencias sobre la melena de Sansón en la Biblia, cuyo poder estaba vinculado a su cabello.

¿De dónde proviene esta costumbre?

Aunque no existe un respaldo oficial de la Iglesia sobre esta tradición, los antropólogos explican que se trata de una manifestación de religiosidad popular. La fe católica se mezcla con las antiguas creencias ligadas al poder simbólico del cabello, lo que da sentido al corte el 30 de agosto, día en que la Santa es venerada. Para muchos, es un acto de renovación espiritual y protección personal.

Más allá de su componente religioso, cortarse el pelo este día también se convierte en una costumbre que conecta a las personas con su historia familiar. El ritual ha sido transmitido por generaciones, desde las abuelas hasta las madres, y se sigue manteniendo en muchas familias de América Latina.

Otros rituales asociados a Santa Rosa de Lima

El corte de pelo no es el único ritual asociado al día de la Santa. Otras prácticas populares incluyen:

Colocar rosas en el hogar o en el altar en honor a la santa.

Encender velas blancas , símbolo de pureza y luz.

Rezar oraciones de agradecimiento o petición.

Armar pequeñas ofrendas con flores para pedir prosperidad y protección.

En Perú, miles de fieles visitan el santuario de Santa Rosa en Lima y lanzan cartas con pedidos en un pozo de los deseos ubicado en el convento.

Un día de fe, tradición y esperanza

Para muchos, cortarse el cabello el 30 de agosto no solo es una costumbre simpática o una superstición sin fundamento. Es un acto de fe que conecta a los creyentes con sus raíces, con sus familias y con la historia de un continente que celebra la figura de Santa Rosa de Lima. Un ritual que, más allá de su simplicidad, sigue ocupando un lugar destacado en la cultura popular de América Latina.