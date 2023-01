Terminó la relación con su novio por la comida de su suegra

En un video que se ha viralizado en China, la joven relata que, durante los dos días de su estadía en la casa de los padres de su pareja, le sirvieron fideos con huevos fritos, gachas de calabaza, salteados y una variedad de platos fríos.

Tras la decepción, exigió explicaciones a su pareja sobre la comida. "Me dijo que 'es exactamente lo que se sirve en la vida diaria a la gente común'", señaló la joven. "Él sabe que no me gustan los fideos, pero se sirvió un plato de fideos para cada comida", lamentó.

Como resultado, la mujer manifestó que no podía seguir más con la familia de su pareja, ya que esperaba ver comida más elegante durante su primer encuentro, por lo que decidió irse y también terminar su relación amorosa.

Entre los comentarios del video publicado por la mujer se leen a personas que la apoyan, mientras otros alegan que la elección de los platos fue intencionada. "Aparentemente, a los padres no les gusta la mujer", escribió una persona.