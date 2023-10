Temporada 2024: aesthetics que están de moda en primavera - verano

Imaginemos qué llevaría Carrie Bradshaw en la ciudad de la Gran Manzana si Sex and the City se hubiese estrenado en 2024. Sin duda, transparencias por doquier, uno de los estilos de ropa que no dejarán de estar presentes tanto en vestidos como en pantalones. O quizá, habría adoptado un estilo grunge, como el de las pasarelas de Elena Velez. Las minipiezas también serían parte de su armario, no solo en bolso, sino en minifaldas y minitops que compiten con la estética de llevar la lencería a la vista. Aunque, si de algo estamos seguras, es que llevaría prendas con brillos y aquellas que desdibujan los límites entre los géneros masculino y femenino como centro de la conversación. ¿En cuanto a los colores? Los pasteles, el dorado y el naranja como protagonista de esta temporada.

Londres Fashion Week

Viajando al otro lado del continente, vemos cómo la tendencia de adoptar la estética de los 2000 seguirá presente en Primavera-Verano 2023, por ello, el denim on denim no dejará de protagonizar los looks de las prescriptoras de estilo. Aunque, si hablamos de algunas de las estéticas con más historia en el viejo continente, el grunge reafirmará su estadía, sin dejar atrás la estética dominatrix, que rescata elementos del universo sado para traerlos a la moda del día a día. Como en Nueva York, los estilos con transparencias serán omnipresentes y a ello se le sumará el romanticismo con estampados florales y colores de moda.

Milán Fashion Week

Desde Milán, de nuevo las telas translúcidas conquistan en terreno de la moda 2023 - 2024, al igual que las prendas de mezclilla y los estilos de los 2000. No obstante, para añadir un giro sorpresivo, el minimalismo es la aportación de las pasarelas importadas de Italia, que también traen el estilo biker, sin dejar de lado el grunge.

Pasarelas de la Semana de la Moda Primavera-Verano 2023 - 2024

Para aquellos que no solo sepan, Fashion Week es un evento que se extiende mucho más allá de una semana. El circuito más destacado, se compone de cuatro semanas en las que las 4 capitales de la moda (cada una con sus fechas correspondientes), se convierten en el escenario perfecto para mostrar lo mejor del talento local. El orden de inicio en Nueva York, Londres, Milán y París. En esta edición, la celebración comenzó el 9 de septiembre y llegó hasta el 4 de octubre.

Las 10 principales tendencias en Latinoamérica

1. Diseños metalizados

El toque futurista del metalizado llegó a las últimas colecciones de diseñadores como Carolina Herrera y Christian Siriano. Los plateados, dorados y colores como el magenta y el violeta vienen a imponerse en esta moda que tuvo varios momentos de popularidad a lo largo de los años.

Nació en los 30 como símbolo del glamour hollywoodense, en los 70 creció con el disco y en los 2000 volvió con el boom tecnológico. Es una tendencia que aporta un toque brillante entre los colores del verano.

2. Body

De la mano de la tendencia de usar lencería a la vista, el body viene a ocupar el lugar del nuevo básico. Con una empresa que alcanzó un valor de 4 mil millones de dólares y el body que viralizó las redes sociales, la marca Skims de la empresaria y personalidad de la cultura pop Kim Kardashian llevó la prenda a invadir los looks del día a día. Ahora se aprecia en las últimas colecciones de marcas internacionales como Alaïa, Kenzo y Michael Kors, y gracias a la popularidad.

3. Aberturas

Los famosos cut outs son una moda que nació con la liberación sexual en los años 60 y que ahora se impulsa con el crecimiento de la vida nocturna post-pandemia.

Con los largos meses de aislamiento, las tendencias optaban por prendas cómodas y oversize, pero el resurgir de los eventos sociales y la búsqueda de una nueva normalidad empiezan a cambiar el paradigma de la industria.

Las aberturas se hacen notar estas últimas temporadas, desde detalles minimalistas hasta tajos imponentes. Su presencia las coronó como la nueva manera de dar un toque sensual a los outfits tanto diarios como de noche.

4. Largo midi

Desde la micromini de Miu Miu que fue furor en 2022 hasta las faldas largas de denim que aluden a los '70, el largo de las prendas es una tendencia cíclica. Ahora es el turno del largo midi.

Tanto en faldas como en vestidos y abrigos ligeros esta moda, a diferencia de sus antecesoras, tiene un carácter más atemporal.

La versatilidad de este largo la pone en sintonía con los fluctuantes cambios de temperatura y la nueva necesidad de construir guardarropas que puedan usarse todos los meses del año.

5. Overall

Otro ícono de las tendencias vintage y la búsqueda de la comodidad práctica que dejó la moda pandémica. Los overalls evocan una moda que tiende a lo masculino y en verano se combinan con crop tops e ítems ajustados para hacer un contraste llamativo.

Sin embargo, esta prenda no es exclusivamente un ítem casual: Giorgio Armani, Dion Lee y Coach los llevaron a las pasarelas en sus últimas colecciones.

Overall. Enterito industrial de género marrón ceñido a la cintura (Blako), botas bucaneras nude (Paruolo), collar metalizado (Renner) y pulsera dorada (Luna Garzón). Fotos: Ariel Grinberg

6. Traje short

El boom de la sastrería no pierde popularidad porque suba la temperatura. Los trajes y conjuntos sastreros son íconos de las tendencias hace ya varias temporadas y esto no parece cambiar en un futuro cercano.

Ahora se les suma el traje short para continuar con esta moda en la temporada primavera-verano 2024. Sumado al color blocking y el layering, esta prenda es indispensable para armar un look casual y elegante.

Traje short. Pañuelo de seda (Perramus), conjunto sastrero de madras de seda con detalles (CS Collection), bucaneras texanas (Paruolo) y anteojos polarizados (Valente Occhiali). Fotos: Ariel Grinberg

7. Neón

Las pasarelas no se olvidan del neón, el protagonista de la última colección de Dior Men en New York Fashion Week. Los años 80 fueron una época de exceso e individualismo, el contexto perfecto para la explosión del tono.

La tendencia asociada a looks excéntricos y brillantes volvió en 2019 y también este año, de la mano de celebrities como Zendaya y Hailey Bieber, especialmente en verde.

El alto impacto del neón lo hace una elección controversial pero súper destacada para este verano.

Neón. Camisa , saco corto y pantalón de lino lima (Carmela Achaval), botas de media caña (Paruolo) y aros transparentes con detalles dorados (Luna Garzón). Fotos: Ariel Grinberg

8. Bermudas

En la misma línea del traje short, las bermudas vuelven a aparecer en las calles y en las pasarelas. Los estilos más masculinos vienen dominando las tendencias como el streetwear y el oversize. Esta prenda en denim o en lino ofrece un toque más sofisticado que los minishorts, ícono de la moda de los 2000.

Bermudas. Top corto de un hombro, camisa rayada de poplín, bermuda de lino y pañuelo (Ayres), botas de gamuza (Paruolo) y aros irregulares dorados (Luna Garzón). Fotos: Ariel Grinberg

9. Rayas

Tal vez el print más clásico del verano, las rayas especialmente en tonos azules vuelven a marcar tendencia este verano.

La camiseta marinera de Jean Paul Gaultier, que reversiona en sus colecciones a lo largo de los años, es un ícono de esta tendencia que marcó la casa de alta costura que cerró la última edición de Bafweek.

En trajes, camisas, pantalones, trajes de baño y hasta accesorios, las rayas son una de las elecciones que nunca pasan de moda.

10. Estampas

Con el revival de los 2000, también vuelven a aparecer las estampas en la pasarela. Los patrones florales llenan los desfiles de la última edición de New York Fashion Week e imponen presencia en las colecciones primavera-verano 2024.

Además, se les suman estampas gráficas en rosas, verdes, colores brillantes y neutros. El tartán crece con diseños tanto en colores pasteles como oscuros volviéndose una tendencia que juega entre la vuelta del grunge y la estética viral femenina del Coquettecore.