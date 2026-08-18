Las galletas de coco sin azúcar con hilos de chocolate son una de esas recetas fáciles y deliciosas para disfrutar algo dulce sin necesidad de agregar azúcar. Quedan tiernas por dentro, ligeramente doradas por fuera y con el toque irresistible del chocolate que las cruza en finos hilos. ¡Manos a la obra!
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Galletas sin harinas y sin azúcar: combiná coco y chocolate y a disfrutar
Estas galletas de coco sin azúcar y sin harina, con un toque de chocolate, son una opción ideal para un postre o merienda fácil y deliciosa.