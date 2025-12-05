Netflix anunció la compra de Warner Bros y HBO Max por casi US$83 mil millones

Netflix desembarcará así de manera integral a Hollywood, con estudios propios y conexiones de distribución que, hasta ahora, no manejaba.

“Nuestra misión siempre fue entretener al mundo. Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros. -desde clásicos atemporales como Casablanca y El ciudadano hasta clásicos como Harry Potter- con títulos que definen la cultura como Stranger Things y El juego del calamar, podremos hacerlo aún mejor. Juntos, podemos ofrecer al público más de lo que ama y ayudar a definir el próximo siglo de la narrativa”, declaró Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix.

Cómo fue la negociación entre Netflix y Warner Bros

Las conversaciones entre los gigantes de la ficción de Hollywood se aceleraron en las últimas semanas, luego de que quedaran tres jugadores como los más importantes en la posibilidad de quedarse con Warner Bros. Discovery: Paramount Skydance, Comcast y Netflix.

Todo parecía indicar que Warner Bros. Discovery iba a terminar siendo adquirido por Paramount, pero al entrar Netflix y Comcast en la puja, los plazos se estiraron.

El acuerdo ya generó resistencias en algunos sectores. El primero que levantó reparos fue Paramount Skydance, que apuntó contra el CEO de Warner Bros. David Zaslav.

“Paramount tiene una base creíble para entender que el proceso de ventas se vio viciado por conflictos de gestión, incluidos los posibles intereses personales de ciertos miembros de la dirección en funciones posteriores a la transacción y en compensaciones como resultado de los incentivos económicos incorporados en recientes modificaciones a los acuerdos de empleo”, apuntó.

También, el Sindicato de Directores de Estados Unidos y la organización Cinema United, la organización comercial de exhibiciones, emitieron comunicados en los que advirtieron que la fusión de Netflix y Warner tendría “graves consecuencias para la asistencia al cine”.

Es que la política de Netflix para algunas de las películas que producen directamente tienen solo dos semanas de exclusividad en las salas antes de pasar al streaming.

La puesta en venta de Warner se produjo a partir de un problemático acuerdo comercial que se dio en 2022 entre WarnerMedia y Discovery Communications de AT&T que derivó en lo que es hoy la compañía llamada integralmente Warner Bros. Discovery.

Durante estos últimos años, al caer las acciones de manera integral, la junta directiva de la empresa decidió hacer cambios y subdividir sus marcas. Entre las idas y vueltas de estas determinaciones el histórico canal HBO cambió de nombre dos veces, para terminar, en el presente, como HBO Max, algo que trajo mucha confusión entre los consumidores de ficción.

Al concretarse la operación, Netflix desembarcará de manera integral en Hollywood. Así tendrá la posibilidad de acceder a franquicias históricas como las de Batman, Superman y el universo de DC, o tener los derechos de exclusividad de Harry Potter, por poner un par de ejemplos.