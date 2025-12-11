"
Día internacional de las Montañas: la importancia de los glaciares

Las montañas son mucho más que bellos paisajes, son fuente de vida para los ecosistemas y las comunidades, ya que albergan alrededor del 70% del agua dulce de todo el mundo.

La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 11 de diciembre como el “Día internacional de las Montañas”. Desde 2003 se celebra cada año para generar conciencia sobre la importancia que las montañas tienen para la vida, para destacar las oportunidades y los límites en el desarrollo de estas.

El lema para la celebración este año es “Los glaciares son importantes para el agua, la comida y los medios de vida en las montañas y en las regiones río abajo”, para destacar el papel fundamental que desempeñan las regiones montañosas como depósitos de agua del mundo y abogar por medidas inmediatas para evitar la desaparición de los glaciares.

Los glaciares son mucho más que bellos paisajes: son fuente de vida para los ecosistemas y las comunidades, ya que albergan alrededor del 70% del agua dulce de todo el mundo.

Su derretimiento acelerado significa no solo una crisis ambiental, sino también humanitaria, ya que amenaza la agricultura, la energía limpia, la seguridad hídrica, el turismo y la vida de miles de millones de personas, indican desde la ONU.

El retroceso glaciar, provocado por el aumento de las temperaturas globales, es un claro indicador de la crisis climática. Con este fenómeno aumentan los riesgos de inundaciones, los desbordamientos de lagos glaciares, los corrimientos de tierras o mayores problemas de erosión y sedimentación. Todo ello pone en peligro las poblaciones y la infraestructura vital que se encuentran aguas abajo.

-Casi 2000 millones de personas, incluidos muchos pueblos indígenas, dependen del agua de las montañas para sus necesidades esenciales cotidianas, sus medios de vida y sus prácticas culturales.__IP__

-En cinco de los últimos seis años tuvo lugar el retroceso glaciar más rápido jamás visto. Ya desaparecieron unos 600 glaciares, y muchos más desaparecerán si las temperaturas continúan aumentando.

-En la actualidad, más de 15 millones de personas en todo el mundo son altamente vulnerables a las inundaciones causadas por lagos glaciares.

FUENTE: noticiasargentinas.com

