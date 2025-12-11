Día internacional de las Montañas: la importancia de los glaciares

Su derretimiento acelerado significa no solo una crisis ambiental, sino también humanitaria, ya que amenaza la agricultura, la energía limpia, la seguridad hídrica, el turismo y la vida de miles de millones de personas, indican desde la ONU.

El retroceso glaciar, provocado por el aumento de las temperaturas globales, es un claro indicador de la crisis climática. Con este fenómeno aumentan los riesgos de inundaciones, los desbordamientos de lagos glaciares, los corrimientos de tierras o mayores problemas de erosión y sedimentación. Todo ello pone en peligro las poblaciones y la infraestructura vital que se encuentran aguas abajo.

-Casi 2000 millones de personas, incluidos muchos pueblos indígenas, dependen del agua de las montañas para sus necesidades esenciales cotidianas, sus medios de vida y sus prácticas culturales.__IP__

-En cinco de los últimos seis años tuvo lugar el retroceso glaciar más rápido jamás visto. Ya desaparecieron unos 600 glaciares, y muchos más desaparecerán si las temperaturas continúan aumentando.

-En la actualidad, más de 15 millones de personas en todo el mundo son altamente vulnerables a las inundaciones causadas por lagos glaciares.