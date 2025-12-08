Delicioso: la receta de papas al plomo rellenas

Cortar el papel aluminio del tamaño de la papa. Colocar sobre el papel, la papa (lavada), los cubos de manteca, el aceite de oliva, la rama de tomillo, sal y pimienta y cerrar, formando un paquete.

Paso 2

Cocinar la papa en el horno, sobre una placa, hasta que esté tierna (no hay tiempo exacto, depende de la temperatura del horno. Se puede pinchar la papa con un palito de brochette, para chequear si está cocida). Reservar.

Paso 3

Para el relleno: cortar panceta en cubos y dorarla en una sartén limpia, hasta que los mismos queden bien crocantes. Colocarlos en un bol, agregar el queso crema, el cheddar rallado, la sal y la pimienta.

Paso 4

Abrir el paquete con la papa. Hacerle un corte en la papa hasta sacarle un gajo importante, rellenarla con la preparación de queso y llevar nuevamente al horno unos minutos, hasta gratinar el relleno. Retirar y servir.

