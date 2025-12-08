"
Delicioso: la receta de papas al plomo rellenas

Simples de preparar, estas papas sirven tanto como guarnición como plato principal, acompañado de una ensalada.

  • - Porciones: 2
  • - Tiempo de preparación: 10 minutos
  • - Tiempo de cocción: 30 minutos
  • - Costo: $$$$$
  • - Calorías: 727

Las papas al plomo se pueden cocinar tanto al horno como a la parrilla, directamente a las brasas. Su nombre proviene de la costumbre de cocinarlas envueltas en papel aluminio —que antiguamente se conocía como “papel de plomo”—, lo que permite que se cocinen lentamente concentrando todo su sabor y manteniendo una textura tierna por dentro.

Ingredientes

  • - 1 papa grande, lavada con piel
  • - 40 g de cubos de manteca
  • - 1 cucharadita de aceite de oliva
  • - 1 rama de tomillo
  • - Sal entrefina y pimienta negra, recién molida
  • - 2 láminas de panceta ahumada
  • - 100 g de queso crema
  • - 50 g de queso cheddar rallado
  • - Papel aluminio

Preparación

Paso 1

Cortar el papel aluminio del tamaño de la papa. Colocar sobre el papel, la papa (lavada), los cubos de manteca, el aceite de oliva, la rama de tomillo, sal y pimienta y cerrar, formando un paquete.

Paso 2

Cocinar la papa en el horno, sobre una placa, hasta que esté tierna (no hay tiempo exacto, depende de la temperatura del horno. Se puede pinchar la papa con un palito de brochette, para chequear si está cocida). Reservar.

Paso 3

Para el relleno: cortar panceta en cubos y dorarla en una sartén limpia, hasta que los mismos queden bien crocantes. Colocarlos en un bol, agregar el queso crema, el cheddar rallado, la sal y la pimienta.

Paso 4

Abrir el paquete con la papa. Hacerle un corte en la papa hasta sacarle un gajo importante, rellenarla con la preparación de queso y llevar nuevamente al horno unos minutos, hasta gratinar el relleno. Retirar y servir.

Tips

  • Añadir un poco de ajo en polvo al relleno para intensificar el sabor.
  • Agregar crema agria y ciboulette para un aire tex-mex y hongos salteados y queso azul para una versión más gourmet.

