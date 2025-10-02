Día del Encargado de Edificio: por qué se celebra el 2 de octubre

En 1942, los trabajadores de casas de renta no encuadraban en ninguna categoría profesional. Fue entonces cuando un grupo del “Sindicato de Trabajadores de Casas Particulares” impulsó la creación de un sindicato profesional para su rubro.

Por eso el 2 octubre de ese año se fundó el “Sindicato Único de Encargados y Ayudantes de Casas de Renta” (SUEYACR), que su principal objetivo fue diferenciar los “trabajadores de casa de renta” del personal de servicio doméstico.

El rol social del encargado en Argentina

En la vida cotidiana de cualquier edificio de Argentina, el encargado no solo cumple funciones de mantenimiento, limpieza y cuidado de las instalaciones, sino que también es una figura clave para el funcionamiento de la vida del consorcio. Se trata de un rol que requiere de mucha confianza, manejo de conflictos y administración básica.

Día del Encargado de Edificio: el impensado vínculo con San Francisco de Asis y la transformación social en la vida de los argentinos

El Día del Encargado de Edificio está consagrado en el Convenio Colectivo de Trabajo 589/2010. El artículo 13 establece el 2 de octubre como día franco: si el trabajador presta servicios ese día, debe cobrar como jornada feriada, y si no trabaja, percibe el plus correspondiente. Este reconocimiento legal funciona como símbolo de la importancia que tiene la tarea del encargado en la dinámica de la propiedad horizontal y la valoración social de su trabajo.

En la actualidad, SUTERH sigue siendo el gremio que defiende los derechos de estos trabajadores de edificios e impulsa la formación, capacitación y bienestar de sus afiliados.