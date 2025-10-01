Cómo destapar las cañerías con productos caseros

La levadura en polvo y el agua caliente actúan como un limpiador efervescente natural que reemplaza de manera segura a los químicos corrosivos.

Paso a paso del truco es de nivel fácil y solo debes seguir estos pasos:

Seca el desagüe, si es posible, retirar el exceso de agua estancada.

si es posible, retirar el exceso de agua estancada. Coloca unas 2 o 3 cucharadas de levadura en polvo directamente en el desagüe .

en polvo directamente en el . Ahora, agrega agua caliente. Herví un litro de agua y echarla lentamente sobre la levadura .

. Dejar actuar al menos 15 minutos para que la mezcla haga efecto.

Por último, deja correr agua caliente de la canilla para arrastrar los residuos sueltos.

Si te genera dudas como es que la levadura es tan efectiva, tenemos la respuesta: la clave está en su composición porque contiene bicarbonato de sodio (base alcalina) y ácido tartárico o fosfato ácido (agente ácido)

Cuando entra en contacto con el agua caliente, estos componentes reaccionan y liberan dióxido de carbono en forma de burbujas efervescentes.

Con este truco, cuidar el desagüe de que se tape es fácil.

Este proceso, por lo tanto, genera tal presión que ayuda a aflojar la suciedad adherida en las paredes de los caños. Rompe cadenas de grasa y restos de jabón, facilitando su disolución y también permite que el agua arrastre los residuos, dejando el desagüe libre.

Ventajas del método casero con levadura