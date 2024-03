Reto visual: encontrá 2 caras diferentes en 10 segundos

Reto visual para detallistas: Identificá los dos rostros distintos en la imagen

A primera impresión, este desafío visual parece ser de fácil resolución, pero conforme va pasando el tiempo y te das cuenta de que aún no lo pudiste completar, se transforma en un juego mucho más dificultoso.

La propuesta que tiene a todo el mundo dando vueltas, presenta diferencias tan pequeñas y sutiles que resultan imperceptibles para la mayoría de los internautas, por lo que deberán tomarse su tiempo y tratar de enmarcar su mirada en el lugar correcto.

Una recomendación para que puedan solucionarlo con eficacia, es que presten atención a cada detalle y color que forma la imagen, ya que allí estará oculto el misterio que espera a ser develado y que intenta descolocar a tu cerebro. Las imágenes ocultas, están en diferentes lugares, por lo que deberán mirar tanto del lado derecho como del izquierdo para hallarlas.

image.png

Otro consejo es que se animen a probar este tipo de pasatiempos, sin dejar que el miedo a la frustración los paralice. No importa si en esta ocasión no logran terminarlo antes del tiempo récord, habrá más posibilidades de agilizar sus habilidades perceptivas, lo importante es que puedan divertirse, desafiar y encontrar lo que se esconde en la fotografía.

Resultado del desafío visual

Si sos del 2% que logra resolverlo en los 10 segundos estipulados, felicitaciones sos un verdadero profesional de los juegos de destreza y percepción. No obstante, si no pudiste completarlo, no te preocupes, a continuación te dejamos detallada la solución para que no te quedes con la duda de donde estaban ocultas las caras distintas.