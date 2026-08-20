La escena se repite a diario: la cabeza avanza hacia la pantalla, los hombros se cierran y el cuerpo se inclina sobre la computadora o el celular. Esa postura suele analizarse por sus efectos físicos, pero una investigación canadiense planteó otra pregunta: ¿la manera de sentarnos también puede influir en cómo nos sentimos y decidimos?
Mirar hacia abajo siempre: lo que tu postura frente al celular podría hacer con tu ánimo
La postura frente a la computadora o el celular no solo afecta al cuerpo: un estudio canadiense encontró una relación leve con el ánimo y la toma de decisiones.