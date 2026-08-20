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Mirar hacia abajo siempre: lo que tu postura frente al celular podría hacer con tu ánimo

La postura frente a la computadora o el celular no solo afecta al cuerpo: un estudio canadiense encontró una relación leve con el ánimo y la toma de decisiones.

La escena se repite a diario: la cabeza avanza hacia la pantalla, los hombros se cierran y el cuerpo se inclina sobre la computadora o el celular. Esa postura suele analizarse por sus efectos físicos, pero una investigación canadiense planteó otra pregunta: ¿la manera de sentarnos también puede influir en cómo nos sentimos y decidimos?

Un trabajo de la Universidad McGill encontró que quienes permanecieron erguidos mostraron mayor disposición a asumir riesgos efectivos y expresaron más orgullo que los encorvados. Los autores del estudio advierten que las diferencias fueron modestas y no alcanzan para afirmar que enderezar la espalda transforme el estado de ánimo.

La postura frente a la computadora, bajo estudio

La investigación fue realizada por Soren Wainio-Theberge y Jorge Armony, de la Universidad McGill, y publicada en el British Journal of Psychology. Participaron 198 personas, distribuidas al azar entre condiciones que favorecían una posición erguida o encorvada.

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Nadie recibió la orden de sentarse de una forma determinada. El equipo modificó el entorno para que el cuerpo adoptara cada posición naturalmente. Una tableta fue colocada sobre un soporte y una mesa regulable, a una altura que facilitaba mantener el torso levantado. Para el otro grupo, quedó cerca de las rodillas y obligó a inclinarse.

La estrategia buscó evitar un cuestionamiento a los estudios sobre las llamadas “posturas de poder”. Cuando una persona sabe qué posición debe adoptar, puede intuir qué esperan los investigadores y responder según esa expectativa. Aquí, la mayoría desconocía que la postura era la verdadera variable.

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