Mirar hacia abajo siempre: lo que tu postura frente al celular podría hacer con tu ánimo

Un trabajo de la Universidad McGill encontró que quienes permanecieron erguidos mostraron mayor disposición a asumir riesgos efectivos y expresaron más orgullo que los encorvados. Los autores del estudio advierten que las diferencias fueron modestas y no alcanzan para afirmar que enderezar la espalda transforme el estado de ánimo.

La postura frente a la computadora, bajo estudio

La investigación fue realizada por Soren Wainio-Theberge y Jorge Armony, de la Universidad McGill, y publicada en el British Journal of Psychology. Participaron 198 personas, distribuidas al azar entre condiciones que favorecían una posición erguida o encorvada.